وفد شرطة الشارقة يطّلع على أفضل الممارسات بـ«غرف عمليات» شرطة أبوظبي

المصدر: (الشارقة - البيان)

اطلع وفد من القيادة العامة لشرطة الشارقة على أفضل الممارسات المطبقة في «غرف العمليات»، خلال زيارته مركز القيادة والتحكم بمدينة العين التابع لإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأكد المقدم محمد نصيب المنهالي مدير مركز القيادة والتحكم في العين، خلال استقباله الوفد حرص القيادتين على تعزيز التعاون بينهما، بما يدعم الأهداف المشتركة في مجالات العمل الشرطي، وقدم شرحاً عاماً حول إجراءات العمل باتباع أفضل الآليات والتقنيات المتطورة بمجالات العمل الشرطي والأمني.

وتعرف الوفد برئاسة المقدم محمد أحمد النعيمي رئيس قسم العمليات بشرطة الشارقة على الخدمات، التي يقدمها قسم العمليات والمعايير المطبقة، وعمل مقارنة معيارية وتبادل الخبرات والمعلومات.

وأثنى على جهود مركز القيادة والتحكم بمدينة العين في تطبيق أفضل الممارسات في غرف العمليات، وجعلها تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال، وسعيهما إلى التعرف على هذه التجارب عن قرب، كما أشاد بالتعاون المشترك، وتم التقاط الصور وتقديم درع تذكارية للوفد، بمناسبة هذه الزيارة.

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