شرطة الشارقة و«سواعد الإمارات التطوعية» تبحثان التعاون

المصدر: (الشارقة – البيان)

استقبل اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، بنادي ضباط الشرطة صباح أمس، وفداً من جمعية سواعد الإمارات التطوعية. جاءت الزيارة في إطار التعاون المشترك بين جمعية سواعد الإمارات التطوعية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، لبحث عدد من السبل التي تسهم في الارتقاء بالخدمات التطوعية، والتعريف بدور الجمعية، وخططها المستقبلية.

ترأست الوفد فاطمة الشهياري رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعلي سعيد الطنيجي الأمين العام للجمعية، وحميد راشد الكعبي، وسيف عبد الله المالك، بحضور المقدم عبد الله الزعابي نائب مدير إدارة مكتب القائد العام.

دور مجتمعي

ورحب اللواء الشامسي بفاطمة الشهياري وبأعضاء الجمعية المرافقين لها، مشيداً بالدور المجتمعي الهام الذي تقدمه الجمعية ودورها الإيجابي وإسهامها المقدّر في الارتقاء بالمسيرة التطوعية، ونشر ثقافة التطوع في المجتمع، مثمناً جهودهم في تعزيز جودة الحياة، مؤكداً على أهمية التعاون بين الجانبين، ومدى حرص واستعداد شرطة الشارقة على مد جسور التعاون في المجالات التطوعية، من خلال تعزيز العمل الأمني والمجتمعي والإنساني، وترسيخ دور العمل التطوعي بين الموظفين وتحفيزهم على المشاركة المجتمعية، التي تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع والوطن.‬

تثمين

وأعربت فاطمة الشهياري عن شكرها لقائد عام شرطة الشارقة على حسن الاستقبال، مثمنةً التعاون القائم بين جمعية سواعد الإمارات وشرطة الشارقة، ومشيدة بجهود شرطة الشارقة المبذولة في سبيل تعزيز ونشر التوعية بأهمية المجال التطوعي بين الموظفين وأفراد المجتمع في الإمارة. وفي ختام الزيارة تم تبادل الدروع التذكارية من قبل الجانبين.

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