مجلس مكافحة المخدرات يطّلع على الاتجاهات الجديدة في جرائم الاتجار والترويج

المصدر: (دبي - البيان)

رأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة.. الاجتماع الرابع، أمس، عن بُعد، للمجلس لعام 2021، بحضور العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية، نائب رئيس المجلس، ورؤساء اللجان الوطنية العليا المنبثقة من المجلس، وعدد من المسؤولين وكبار الضباط ومديري مكافحة المخدرات بالدولة.

واطلع المجلس على الاتجاهات الجديدة في جرائم الاتجار وترويج المخدرات، والطرق المستجدة في تهريب تجارة وترويج وتعاطي المخدرات، واستعرض نتائج خطط مواجهتها وتعزيزها بمزيد من التعاون والتنسيق.

واستعرض الدكتور حمد الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل، رئيس اللجنة الوطنية العليا للعلاج وإعادة التأهيل - الدمج الاجتماعي -.. الخطة الاستراتيجية للجنة، وأهدافها ومبادراتها.

كما استعرض نظام التقصي ورصد اتجاهات تعاطي المخدرات والحلول المناسبة لها.

لجنة

ووافق المجلس على تشكيل لجنة وطنية عليا تعنى بالدمج الاجتماعي لما له من دور رئيس في الحد من الانتكاس أو العودة بعد العلاج.

وناقش المجلس مقترحات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يقام في 26 يونيو من كل عام.

ودعا رئيس المجلس، إلى إبراز جهود الدولة في مكافحة المخدرات في هذا اليوم، ووجه الدعوة للشركاء الاستراتيجيين لمجلس مكافحة المخدرات للاحتفال بهذا اليوم بما يتناسب مع القيود والإجراءات الصحية المعمول بها، وتم اعتماد عبارة «ملتزمون يا وطن.. المخدرات آفة» شعاراً للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات في الدولة لعام 2021.

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