شرطة دبي تحقق أمنية طفل بجولة بالدوريات الفارهة

المصدر: (دبي - البيان)

حقق مركز شرطة الراشدية في شرطة دبي أمنية طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، بأن يحصل على جولة بإحدى الدوريات الفارهة. وكانت والدة الطفل ريان نوبلت، من الجنسية الأوروبية، قد وتواصلت مع المركز، تعبّر عن رغبة طفلها في التجول مع إحدى الدوريات الفارهة، وزيارة المعالم السياحية.

دورية

وأوضح العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير المركز، أن القيادة العامة لشرطة دبي وفرت دورية فارهة للطفل واصطحبته في جولة في مختلف مناطق إمارة دبي، وهو ما أشعره بالسعادة، لافتاً إلى أن الطفل لديه دمى وألعاب خاصة بشرطة دبي لشغفه وحبه الشديدين لرجال الشرطة، مؤكداً حرص شرطة دبي على تحقيق السعادة لمختلف أفراد المجتمع وفق استراتيجيتها التي تأتي إسعاد المجتمع فيها كتوجه رئيسي فيها، معرباً عن شكره لإدارة الشرطة السياحية على سرعة استجابتهم لطلب عائلة الطفل، ورسم البسمة على وجهه وتحقيق أمنيته.

وأكدت والدة الطفل تعلق ريان نوبلت بالشرطة، ما دفعها للتواصل مع مركز شرطة الراشدية من أجل تحقيق أمنيته، ووجدت ترحيباً وجدية كبيرة، مقدمة شكرها إلى شرطة دبي على حرصها على إسعاد طفلها، وترك أثر إيجابي ورائع في حياته.

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