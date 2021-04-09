تدشين مركبة كهربائية للإطفاء في دبي

المصدر: (دبي - شيرين فاروق )

دشنت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي صباح أمس، أول سيارة إطفاء كهربائية من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط والثانية في العالم، مصممة وفقاً للنظم التكنولوجية الحديثة، وذلك ضمن معرض كاستم شو الإمارات الذي يقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى غد.

وقال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، إن مركبة الإطفاء الكهربائية تتفوق بسرعتها على سائر المركبات التخصصية الأخرى بنسبة 20%، وتتميز بكفاءة عالية في تنفيذ المهام بنسبة 40%، ومزودة بنظام إضاءة حديثة (LED).

وأشار إلى أن نظام التحكم المزود بها قائم على تقنية CAN –BUST، وتشغيل حدسي عبر شاشة عرض بحجم 17 بوصة موجودة في قمرة القيادة، ويعمل نظام التحكم عن بعد بواسطة التقنيات الحديثة TELEMATIC، تمكنها من الاتصال الدائم والمباشر بغرفة العمليات عبر التقنيات الذكية والحديثة واستلام جميع القراءات التي ترد منها، إضافة إلى تقنية الاتصال الفعال مع المصنع للنواحي التشغيلية، هذا إلى جانب حجرة قيادة متطورة تتسع لـ6 من رجال الإطفاء والإنقاذ مع خاصية التفاف المقاعد لعقد اجتماعات طاقم العمل لوضع الخطط المناسبة لإدارة الحوادث.

نظام

وأفاد المطروشي بأن نظام الإطفاء فيها يعتمد على نظام «روزينباور NH35» ويتضمن مضخة ضغط بقدرات عالية،إضافة إلى ألواح خفيفة، ومضخة تعمل بمولد كهربائي ولوحة تشغيل للمضخة في مؤخرة السيارة، وفوهات مياه مركزية، وكهروهوائية، وسعة خزان المياه 4000 لتر، بينما خزان الرغوة 400 لتر.

وأوضح أن المركبة تتميز بتقنيات إضافية تتمثل في نظم إغلاق مركزي لقمرة القيادة وغرف المعدات، وتزويد الطاقة الكهربائية المدمج في الأجهزة الخارجية، و4 كاميرات عالية الدقة، وجهاز لقياس مستوى المياه والرغوة بالخزانات، إضافة إلى الشاحن السريع المخصص في مركز الإطفاء والإنقاذ، والذي يمنح المركبة شحناً بنسبة 80٪ في 40 دقيقة، ويمكنها من أداء المهمات من 6 إلى 8 ساعات متواصلة.

وأكد أن مركبة الإطفاء الكهربائية صديقة للبيئة، لا تنبعث منها الغازات الضارة كما أنها سهلة التشغيل ولا تصدر أصواتاً، وتعزز نجاح المشاريع الاستشرافية والابتكارية في تحقيق أفضل زمن استجابة للدفاع المدني بدبي، ويخدم توجهاته في حماية الأرواح والممتلكات على مستوى إمارة دبي، بتوفر كافة المعطيات والممكنات التي تميزها، من الاتصال الدائم والمباشر بغرفة العمليات عبر التقنيات الذكية والحديثة واستلام جميع القراءات التي ترد منها، إضافة إلى تقنية الاتصال الفعال مع المصنع للنواحي التشغيلية.

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