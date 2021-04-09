توصيل «المير الرمضاني» في أبوظبي بسعر رمزي

المصدر: (أبوظبي- محمد محسن)

قررت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، زيادة كميات المواد الغذائية المدعومة من المير الرمضاني للعام الجاري 2021، وسيتم إيصال هذه السلع إلى منازل المستفيدين بسعر رمزي، ومجاناً لأصحاب الهمم، خلال شهر رمضان الفضيل، ويتم الاستفادة من طلب السلع الغذائية عبر منصة الدخول الذكي، وطلب المواد الغذائية إلكترونياً.

وأكدت دائرة البلديات والنقل أنها اعتمدت أعلى معايير إجراءات الوقاية والتعقيم، لأمن وسلامة المجتمع في ظل جائحة كورونا، وحتى تصبح طريقة توزيع السلع الغذائية آمنة.

وخصص 21 مركزاً للمستفيدين من توزيع السلع الغذائية في جميع أنحاء بواظبي، بالإضافة إلى 20 فرعاً للجمعيات التعاونية المشاركة في توزيع السلع، كما حددت الدائرة 220 سلعة مدعومة، يستفيد منها 128000 أسرة على مستوى الإمارة.

وكشفت الدائرة أن بلدية العين، وبالتعاون مع مزارع العين للإنتاج الحيواني قد اطلقا مشروع دعم لمنتجات الأخيرة، وفي الوقت نفسه استفادة المواطنين، من خلال خصم 10%، على مجموعة المنتجات الأساسية، عبر إبراز بطاقة الهوية لمنافذ البيع التابعة لمزارع العين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز