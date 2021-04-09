بلدية دبي تغلق مقهى وصالوني حلاقة

المصدر: (دبي - وائل نعيم)

نفذ مفتشو بلدية دبي 2426 زيارة تفتيشية على المؤسسات، أول من أمس، أسفرت عن إغلاق مقهى شيشة وصالوني حلاقة لعدم الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات، وتم مخالفة 7 مؤسسات وتوجيه 37 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98 %.

وبلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2379 مؤسسة.

ويقوم مفتشو بلدية دبي يومياً بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال الجولات الرقابية على المؤسسات، والتي تشمل اشتراطات ملزمة يجب اتباعها من بينها: الالتزام بالتباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، إضافة إلى التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.

وتهدف بلدية دبي إلى تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع. ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

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