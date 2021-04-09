منع توزيع وجبات الإفطار أمام المنازل في رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح)

أصدرت بلدية رأس الخيمة ممثلة في إدارة الصحة العامة، أمس، تعميماً للمعنيين من أصحاب ومسؤولي المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة بخصوص الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدة منع توزيع وجبات إفطار الصائم من أمام المنازل والمنشآت الغذائية على أن يقتصر الأمر على التوزيعات المباشرة في سكنات العمال من خلال التنسيق مع الجمعيات الخيرية ومسؤولي هذه السكنات.

وأكد منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن التعميم ركز على إلزام مقدمي الخدمة بالفحص الأسبوعي «بي سي ار»، واستثناء الحاصلين على لقاح كوفيد 19 ومن تظهر لديه علامة النجمة وحرف «إيه» في تطبيق الحصن مع وضع الملصق الذي يوضح بأن مقدمي الخدمة قد تم أخذهم للقاح ولديهم نتيجة الفحوصات.

وأشار إلى منع بيع الوجبات الخفيفة من أمام المحلات، ومن ناحية أخرى فقد تم التشديد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للأفراد سواءً العاملين في المنشآت الصحية أم مرتاديها وذلك من خلال الالتزام بلبس الكمام ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الجميع.

تعميم

وأضاف: تضمن التعميم الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوسائل نقل المواد الغذائية وغيرها، حيث تم التأكيد على ضرورة اتباع أعلى معايير النظافة والتعقيم لوسيلة النقل، بالإضافة إلى ضرورة التزام عامل التوصيل بلبس الكمام والقفازات ومراعاة التباعد الاجتماعي عند التسليم والاستلام.

وأكد الزعابي، أهمية الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة من قبل الجهات المختصة في كل منشأة صحية بما في ذلك العدد المسموح بالجلوس على طاولات تناول الطعام، وما ينبغي عمله بخصوص آلية فحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد 19 وضرورة تلقي العاملين في المنشآت ذات العلاقة بالصحة جرعتي اللقاح حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.

أوقات العمل

وأوضح الزعابي، تضمن التعميم تحديد أوقات العمل في المقاصب، لتبدأ من الساعة السادسة صباحاً في المقصب المركزي «الفلية» وحتى الساعة السادسة مساءً، وفي مقصبي رأس الخيمة والغيل من السادسة صباحاً وحتى 12 ظهراً، وسيكون العمل في سوق أسماك رأس الخيمة، من السادسة صباحاً وحتى 12 ظهراً، وسوق أسماك المعيريض من الواحدة ظهراً وحتى التاسعة مساءً، وسوق أسماك الدقداقة من السادسة صباحاً وحتى 12 ظهراً.

وأشار إلى أن أوقات العمل في سوق بيع المواشي تبدأ من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً، أما في منفذ الدارة الحدودي فإن العمل سيبدأ من التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، مناشداً أفراد المجتمع الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة أثناء تسوقهم وتلقيهم الخدمات من المنشآت المذكورة حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع، فالتعاون في تطبيق الإجراءات الوقائية سيساهم في الحد من انتشار الفيروس وعودة الحياة إلى طبيعتها السابقة.

وأكد الزعابي، تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع خلال شهر رمضان المبارك، من خلال الحملات التفتيشية للتأكد من الالتزام التام بما حدده التعميم الصادر، حيث سيتم مخالفة المؤسسات والأفراد ومسؤولي المنشآت غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها في دائرة بلدية رأس الخيمة.

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