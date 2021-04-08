بلدية رأس الخيمة تحدد ساعات العمل في رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت دائرة بلدية رأس الخيمة تعميما بشأن أوقات العمل في إدارة الصحة العامة خلال شهر رمضان المبارك.

فمن المقرر أن تكون أوقات العمل في المقصب المركزي "الفلية" من الساعة 06:00 صباحا إلى الساعة 6:00 مساء ومقصب رأس الخيمة من الساعة 6:00 صباحا إلى الساعة 12:00 ظهرا و مقصب الغيل من الساعة 6:00 صباحا إلى الساعة 12:00 ظهرا.

و سيكون العمل في سوق أسماك رأس الخيمة من الساعة 6:00 صباحا إلى الساعة 12:00 ظهرا و سوق أسماك المعيريض من الساعة 1:00 ظهرا إلى الساعة 09:00 مساء وسوق أسماك الدقداقة من الساعة 6:00 صباحا إلى الساعة 12:00 ظهرا.

و سيكون العمل في سوق المواشي من الساعة 6:00 صباحا إلى الساعة 6:00 مساء .. وفي منفذ الدارة الحدودي من الساعة 9:00 صباحا إلى الساعة 7:00 مساء.

و أهابت دائرة بلدية رأس الخيمة بالجمهور الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة أثناء تسوقهم وتلقيهم الخدمات من تلك المنشآت حفاظا على صحة وسلامة المجتمع مؤكدة أن التعاون في تطبيق الإجراءات الوقائية سيسهم في الحد من انتشار فيروس كوفيد 19 وعودة الحياة إلى طبيعتها السابقة.

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