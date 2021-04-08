«اجتماعية الشارقة» تنظم برامج افتراضية لنزيلات المؤسسة العقابية والإصلاحية

المصدر: الشارقة - وام

نظمت دار الأمان التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، ورشاً ومحاضرات عبر المنصات الافتراضية، لصالح نزيلات المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الشريكة.

وأقيمت الورش والمحاضرات عن بُعد تقيداً بإجراءات السلامة والاستمرار في تطبيق الجوانب الاحترازية، حيث شملت البرامج محاضرات ودروساً دينية قدمتها دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بعنوان «الكلم الطيب يصعد والعمل الصالح يرفعه»، فيما تم تقديم برامج «الرسم والنحت والغرافيك» من قبل مركز الشارقة للفنون بهدف تنمية الوعي الفني للمشاركات، بالإضافة إلى البرامج التأهيلية عن الإنتاج المنزلي بعنوان «مهارات الطباعة على الشموع» مقدمة من مركز إنتاج التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية.

وذكرت فاطمة إسماعيل مدير دار الأمان أن الدار تعتبر إقامة هذه البرامج نوعاً من المساهمة المجتمعية والتكامل المؤسسي مع إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية؛ في نقل المعرفة وصقل المهارات ورفع المستوى الثقافي لدى النزيلات وتطوير سلوكهنّ الإيجابي الذي سينعكس إيجاباً على ثقتهنّ بأنفسهنّ، فضلاً عن المساهمة في دمجهنّ في المجتمع.

وأشارت إلى أن دار الأمان تستقبل أطفال نزيلات المنشآت العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، لتوفر لهم حاضنة اجتماعية آمنة، ضمن شروط محددة، بهدف تعزيز الدور المجتمعي والإنساني للعناية بالطفل، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لأبناء النزيلات لمنح الأم «النزيلة» فرصة الانخراط في البرامج الإصلاحية والتأهيلية في المؤسسة من خلال توفير الأمان والدفء والحنان لأبنائهن.

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