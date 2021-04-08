«نسائية دبي» تنظم فعاليات توعوية في يوم الصحة العالمي

المصدر: دبي - وام

نظمت جمعية النهضة النسائية دبي بمناسبة يوم الصحة العالمي عدة فعاليات توعوية على المنصات الإلكترونية منها «مجلس صحي» افتراضي بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي وهيئة تنمية المجتمع بدبي نفذ بفرع الجمعية بحتا أبرزت جهود هيئة الصحة في ظل جائحة «كورونا»، حيث قدم القطاع الصحي دوراً بارزاً في الحد من تداعيات الفيروس والطريق نحو التعافي.

وجدد فرع الجمعية بالليسيلي الإشارة إلى تضحيات الطاقم الطبي بتنظيم جلسة حوارية بعنوان «خط دفاعنا الأول» الذين يعملون في الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس ويقودون المهمة باقتدار لتوفير الرعاية الطبية باتباع سياسة صحية متطورة تتعامل مع المستجدات التي تؤثر في صحة المجتمع مستمدة من الرعاية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة للناس والاهتمام بصحتهم وسلامتهم.

ونظم المركز الاجتماعي الصحي بالمركز الرئيس بالجمعية برنامج «الصيام وحالات الأمراض المزمنة» الذي تناول القواعد الصحية الغذائية لكبار السن في شهر رمضان ومعلومات مهمة عن الصوم للمرضى والأغذية المقاومة للعطش والجوع وأفضل الأوقات لتناول الدواء بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني.

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