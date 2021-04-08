توصيل "المير الرمضاني" في أبوظبي مقابل سعر رمزي

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

قررت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، زيادة كميات المواد الغذائية المدعومة من المير الرمضاني للعام الجاري 2021، وسيتم إيصال هذه السلع إلى منازل المستفيدين بسعر رمزي، ومجاناً لأصحاب الهمم، ، خلال شهر رمضان الفضيل، ويتم الاستفادة من طلب السلع الغذائية عبر منصة الدخول الذكي، وطلب المواد الغذائية الكترونياً.

وأكدت دائرة البلديات والنقل انها اعتمدت أعلى معايير إجراءات الوقاية والتعقيم، لأمن وسلامة المجتمع في ظل جائحة كورونا، وحتى تصبح طريقة توزيع السلع الغذائية آمنة.

وتفيد متابعات "البيان" ان 21 مركزاً قد خصص للمستفيدين من توزيع السلع الغذائية في جميع انحاء ابوظبي، بالإضافة إلى 20 فرع للجمعيات التعاونية المشاركة في توزيع السلع، كما حددت الدائرة 220 سلعة مدعومة، يستفيد منها 128000 اسرة على مستوى الامارة.

وكشفت الدائرة أن بلدية العين، وبالتعاون مع مزارع العين للإنتاج الحيواني قد اطلقا مشروع دعم لمنتجات الأخيرة، وفي الوقت نفسه استفادة المواطنين، من خلال خصم 10%، على مجموعة المنتجات الأساسية، عبر ابراز بطاقة الهوية لمنافذ البيع التابعة لمزارع العين.

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