حاكم الشارقة يوجه بتخصيص مبنى لتقديم خدمة غسيل الكلى لكبار السن

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ظهر اليوم عبر الخط المباشر بتخصيص مبنى لتقديم خدمة غسيل الكلى لكبار السن، وسوف يكون قريبا من المستشفى حتى تسهل عملية نقل المريض في حال حدوث طارئ، كما سوف يتكفل سموه برعاية كبار السن، لافتا سموه خلال المداخلة عبر برنامج الخط المباشر من اذاعة الشارقة إلى أن حالات غسيل الكلى آخذة في الازدياد وسط فئة الشباب بسبب مرض السكري.



تخصيص

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة ان موضوع تخصيص خدمات غسل الكلى لكبار السن في المنازل أخذ دراسة كبيرة ومستفيضة، ومن الحلول التي وضعناها أن نأخذ فريقا إلى بيت المريض ليقوموا بالغسل هناك، لكن هناك مخاطر لهذه الحلول لأن عمليات الغسل تحتاج إلى أماكن ومعدات متخصصة، ولو حصل طارئ للمريض يجب أن يكون في مكان متخصص لعلاجه.

رمضان

ولفت سموه خلال حديثه عبر البث المباشر الى أننا الآن على أبواب شهر رمضان والذي تعودنا فيه على تقديم النصائح، مضيفاً: (علينا أن نتجه إلى قراءة القرآن.. ويفضل أن يختم الإنسان القرآن مرة في الشهر على الأقل، مشيراً سموه إلى أن هذه التقوى هي التي سترفع عنّا جائحة «كورونا»، لذلك علينا أن نفهم القرآن الكريم، داعيا سموه الشباب لجعل هذا الشهر شهر عبادة).

توفير

وقال سموه: «نحن الآن نعمل على توفير الوظائف ولكن يجب أن لا نقوم بتكديس الكوادر البشرية في غير أماكنها، ولذلك نقوم ببناء المؤسسات والمراكز لنأخذ بأيادي الشباب ونوفر لهم الوظائف اللائقة والمناسبة، لافتا سموه (الى أن كل ما يحتاج اليه المواطن سنوفره له، ولا نريد منه أن يمدحنا، بل نريد منه ان يكون هادئ البال).

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