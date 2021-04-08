حمدان بن محمد: طموحاتنا بلا حدود وسعينا مستمر ولا يوجد لدينا خط نهاية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن المتغيرات التي يشهدها العالم تتطلب تعزيز الجهود لتوفير سبل مبتكرة لتحسين الخدمات وتطوير أداء العمل الحكومي، وصولاً لترجمة الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى تعزيز الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين، ومواكبة متطلبات المستقبل وتسخير كافة المقومات اللازمة لتلبية توقعات المتعاملين وأفراد المجتمع، وترسيخ مكانة دبي ضمن مصاف المدن الأكثر ريادة في مجال الخدمات الحكومية، مثمناً سموه جهود فرق العمل بالجهات الحكومية ومبادراتهم السبّاقة لتحقيق سعادة الجمهور وهي المؤشر الحقيقي لجودة الخدمات الحكومية، موجهاً سموه الجهات الحكومية بضرورة مواصلة العمل على تطوير الخدمات، لمواكبة تطلعات المتعاملين وفقاً لأرقى المعايير والممارسات العالمية، وتعزيز روح الفريق الواحد.

جاء ذلك خلال تسليم سمو ولي عهد دبي "راية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2020" لـ هيئة كهرباء ومياه دبي، باعتبارها الجهة الحكومية الفائزة بأفضل مبادرة حكومية عن مبادرة الحياة الذكية وذلك خلال حفل "ملتقى حمدان 2020" الذي نظمه مركز "نموذج دبي" التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي".

واختيرت مبادرة الحياة الذكية من هيئة كهرباء ومياه دبي كأفضل مبادرة حكومية، حاصدةً النتيجة الأعلى من تقييم الجمهور المستهدف لعام 2020 وتقييم لجنة التحكيم وذلك بعد منافسة قوية بين 8 مبادرات تم اختيارها من أصل أكثر من 50 مبادرة شاركت بها 28 جهة حكومية في دورة تحسين الخدمات الحكومية ضمن أجندة الرقم واحد لهذا العام.

وقال سمو ولي عهد دبي: "عاش العالم في ظل ظروف استثنائية خلال العام الماضي خلّفت تحديات كبيرة وتركت آثاراً واضحة، وقد تمكنت دبي من تحويل هذه التحديات إلى فرص وأبدت الجهات الحكومية مرونة كبيرة في استجابتها لهذه التداعيات، لتشكل نموذجاً يحتذى في القدرة على تسيير الأعمال وتوفير الخدمات ووفق أعلى المعايير".

وأضاف سموه: "مهما كانت التحديات ستلامس تطلعاتنا عنان السماء، فطموحاتنا بلا حدود، وسعينا مستمر للتطوير والتحسين، ولا يوجد لدينا خط نهاية ".

ووجه سموه حديثه لممثلي الجهات الحكومية المرشحة: "بجهودكم المخلصة وأفكاركم السبّاقة، تواصل دبي تحليقها في سماء الريادة، ولن يثنيها أي تحدٍ عن تحقيق خططها للوصول لغاياتها المنشودة وتحقيق أهدافها التنموية".

وتوجّه سمو ولي عهد دبي بالتهنئة إلى المبادرة الحكومية الفائزة التي تضع معايير جديدة للريادة والابتكار في العمل الحكومي، شاكراً الجهات الحكومية الرائدة التي تواصل التزامها المطلق بنهج السعادة والإيجابية والشفافية وروح الفريق الواحد لتحقيق التطلعات الطموحة في إسعاد المتعاملين.

وقدم سموه الراية إلى هيئة كهرباء ومياه دبي، مثمّناً سموه الجهود المخلصة التي بذلها فريق عمل الهيئة وبارك سموه فوزها المستحق بالراية لهذا العام، وحصولها على أكبر عدد من تصويت الجمهور، كما أعرب سموه عن سعادته بالمشاركة الفاعلة من المجتمع مؤكداً أنه شريك أساسي في عملية تطوير الخدمات الحكومية.

تتويج جهود عام كامل

بدوره، أكد معالي عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن الفوز براية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية يعد بمثابة تتويج لجهود عام كامل من العمل الدؤوب من قبل الجهات الحكومية مع مركز نموذج دبي لتحسين الخدمات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبما يفوق توقعات المتعاملين، وتجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة بمواصلة مسيرة تطوير العمل الحكومي لخدمة أفراد المجتمع وتحقيق سعادتهم ورفاهيتهم، وهنأ معاليه فرق عمل المبادرات المرشحة متمنياً التوفيق للجميع في المرحلة المقبلة.

وقال البسطي: "شهد هذا العام ظروفاً استثنائية خلفتها جائحة كوفيد19، حيث واجهت الجهات الحكومية تحديات غير مسبوقة لضمان استمرارية تقديم الخدمات، وكان للمنهجيات المتبعة في الجهات الحكومية والمنهجيات المتبعة في مركز نموذج دبي أثر واضح في التخطيط والإعداد لرفع جاهزية الخدمات خاصة من ناحية مواكبة متطلبات المتعاملين، ما مكّن الجهات الحكومية من تعزيز جاهزية خدماتها للعمل في مثل هذه الظروف وضمان استمرارية الأعمال خلال فترة الجائحة".

التقييم عن بُعد

وقبل الإعلان عن المبادرات المرشحة، مرت قائمة المبادرات الحكومية المرشحة للبرنامج بسلسلة من عمليات التقييم قبيل مرحلة تقييم الجمهور، حيث شملت المحاور الأولية لتقييم الخدمات مجموعة من المعايير التي تقيس نتائج الكفاءة والفعالية، والاستدامة، ومدى الالتزام بنهج الحكومة الريادية، والتي أقيمت هذا العام عن بُعد من قبل لجنة التحكيم التي ضمت مقيميين دوليين ومحليين، بهدف وضع تصورات شاملة حول مدى تأثير هذه الخدمات على المدى القصير والبعيد، وقياس مؤشرات الأداء الخاصة بكل مبادرة، وفقاً لمنهجية نموذج دبي لتحسين الخدمات الحكومية.

ومن جهتها، هنأت إيمان السويدي، مدير أول "مركز نموذج دبي"، هيئة كهرباء ومياه دبي بحصولها على "راية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2020"، مشيرة إلى سعادتها بالمشاركة الفاعلة للجمهور بالتصويت على المبادرة الأفضل، مشددةً على أن جهود مركز نموذج دبي تتمحور حول الارتقاء بالأداء الحكومي نحو آفاق جديدة تستشرف المستقبل وتعزز جاهزية الجهات الحكومية لمواصلة عملها بمستوى الكفاءة نفسها في مختلف الظروف والتحديات، ووفقاً لأرقى المعايير، مشيرةً إلى أن هذه الجهود أثمرت عن ضمان استمرارية أعمال الجهات الحكومية في الإمارة رغم التداعيات التي خلفتها الجائحة العالمية.

وأوضحت السويدي أن المركز يستهدف بالعمل خلال العام على دورة التحسين للخدمات الحكومية بالارتقاء بمستوى الخدمات العامة في الامارة الى مستويات غير مسبوقة، لتكون من ضمن الأفضل في العالم، ويسعى المركز الى توفير الدعم اللازم للجهات الحكومية في سعيها لتحديد أولويات وتحديات التحسين لديها وتعزيز كفاءة خدماتها بمبادرات مبتكرة لتبهر متعامليها.

حلقة لقاء المتعاملين 2020

جدير بالذكر أنه تم تنظيم حلقة لقاء المتعاملين لـ "برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية" عن بعد للتعرف أكثر على المبادرات المرشحة من الجهات وتقدير الجهود المبذولة في تحسين الخدمات الحكومية والتعرف على الإنجازات من خلال المبادرات التي أطلقتها الدوائر والجهات الحكومية. وتمّ خلال اللقاء استضافة عدد كبير من المتعاملين تمّ اختيارهم من الجمهور المستهدف، حيث شاركوا تقييمهم وآراءهم واقتراحاتهم حول أهمية المبادرات المرشحة.

وتُسلّم راية "برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية" للجهة الحكومية التي تحصل على المجموع الأعلى في نتائج لجنة الخبراء الدوليين ونتائج تقييم المتعاملين، ولمدة عام كامل، بحيث يتم رفعها أمام المبنى الرئيسي للجهة، ويتم الاحتفاظ بها أو تسليمها للجهة التي تفوز بالراية في العام الذي يليه. وحصل على الراية خلال الأعوام السابقة كلاً من "هيئة الطرق والمواصلات" عن مبادرة "المترو السريع"، و"تراخيص" عن مبادرة "الشامل"، و"دائرة السياحة والتسويق التجاري" عن نظام "التذاكر الإلكترونية"، و"هيئة الطرق والمواصلات" عن مبادرة "المظلات الذكية"، و"بلدية دبي" عن مبادرة "منتجي"، و "شرطة دبي" عن مبادرة "مركز الشرطة الذكي"، وتحمل "دائرة التنمية الاقتصادية بدبي" الراية الحالية عن مبادرة "الرخصة الفورية".

نبذة عن المبادرات

ترشحت 8 مبادرات للمرحلة النهائية من التقييم للفوز بـ "راية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2020"، حيث تتضمن قائمة المبادرات المرشحة كلاً من: مبادرة "الحياة الذكية" من هيئة كهرباء ومياه دبي، ومبادرة "بحث الحالة الجنائية" من شرطة دبي، ومبادرة "ترابط" من هيئة الطرق والمواصلات، ومبادرة "التقييم الذكي" من دائرة الأراضي والأملاك، ومبادرة "مركز سالم الذكي" من هيئة الصحة بدبي، ومبادرة "التجديد التلقائي" من دائرة التنمية الاقتصادية، ومبادرة "خدمة الإرشاد والجولات الافتراضية للمتاحف" من هيئة دبي للثقافة والفنون، ومبادرة "قوت" من بلدية دبي.

مبادرة الحياة الذكية والمقدمة من هيئة كهرباء ومياه دبي

تهدف المبادرة إلى الترويج لنمط حياة ذكي مستدام للطاقة بين المواطنين والمقيمين في دبي وتمكين العملاء من المراقبة والتحكم بشكل استباقي في استخدامهم للكهرباء والمياه، وساهمت في تقليل تكلفة الخدمة بنسبة 20% وإلغاء وقت الانتظار وتخفيض زمن إتمام الخدمة إلى أقل من 3 دقائق، وتحسين جودة الخدمة إلى 94% مقارنة بـ 88% وتحقيق تحسن شامل لمؤشرات الأداء الأخرى، واستفاد من تطبيقها 618913 متعامل.

مبادرة بحث الحالة الجنائية والمقدمة من شرطة دبي

استهدفت المبادرة توظيف الموارد البشرية المؤهلة، والعمليات الممنهجة للخدمات، والتحول الرقمي الذي يطوع أحدث التقنيات والقنوات والمنصات الرقمية مثل منصّة البلوك تشين، للارتقاء بخدمة بحث الحالة الجنائية لتكون رقمية 100%، حيث يستطيع المتعامل استكمال الخدمة بخطوات بسيطة وقليلة، مما أسهم في تحقيق أعلى مستوى جودة وريادة عالمية وخفض زمن تقديم الخدمة من خمسة أيام إلى خمس دقائق، وخفض تكلفة الخدمة بنسبة 65% لتصل إلى 200 درهم وتستهدف تحقيق نسبة 93% بمؤشر رضا المتعاملين واستفاد منها 100 ألف متعامل في عام 2020.

مبادرة ترابط والمقدمة من هيئة الطرق والمواصلات

منهجية تخطيط لوسائل النقل العام، وقنوات الخدمة والمعلومات، والبنية التحتية لشبكة النقل العام، وإضافة طرق نقل متكاملة جديدة مع مراقبة التشكيل في المستقبل، وحققت المبادرة تحسناً في كفاءة استجابة تطبيق سهيل بنسبة 96% حيث قللت من وقت الاستجابة من 6 ثواني إلى 0.2 ثانية، وساهمت المبادرة في رفع رضا المتعاملين عن الخدمة إلى 90% وتحقيق تحسن شامل لمؤشرات الأداء الأخرى، وتأثرت 112392 رحلة متعامل بالمبادرة في الربع الثالث من عام 2020.

مبادرة التقييم الذكي والمقدمة من دائرة الأراضي والأملاك

زيادة سرعة عملية التثمين من وقت تلقي طلب التقييم إلى وقت إنجاز الطلب بدون تقديم أي مستندات من خلال تكامل قواعد البيانات المحلية والأنظمة الخارجيةـ وبدون الحاجة إلى لجنة التقييم بعد الآن إلا في ظروف معينة، وساهمت في تقليل وقت إتمام الخدمة من 14 يوم إلى أقل من 24 ساعة، وتحقيق نسبة 100% بمؤشر رضا المتعاملين و100% في مؤشرات جودة الخدمة، وتم تقديم 763 معاملة من خلال المبادرة خلال الربع الثالث من عام 2020.

مركز سالم الذكي والمقدمة من هيئة الصحة

يستهدف توفير مرفق فريد للياقة الطبية وخدمات الصحة المهنية في هيئة الصحة بدبي حيث يمكن للعملاء إجراء اختباراتهم الطبية في بيئة سلسة وبلا ورق، وساهمت المبادرة في تقليل زمن الإجراءات من 25 دقيقة إلى أقل من 15 دقيقة، وإجراء الاختبارات الطبية والإجراءات بدون ورق، تستهدف تحقيق نسبة 92% بمؤشر سعادة المتعاملين مقارنة مع 78% حالياً، واستفاد منها 150 متعامل خلال الربع الثالث من عام 2020.

مبادرة التجديد التلقائي والمقدمة من دائرة التنمية الاقتصادية

تستهدف تسهيل وتبسيط عملية تجديد الرخصة التجارية، بحيث يمكن أن يكون التجديد في خطوة واحدة بغضون دقيقتين لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال الحالي والمحتمل من خلال تلقي رسالة نصية لتجديد الترخيص والدفع إلكترونياً، وخفضت المبادرة تكلفة التجديد التلقائي بنسبة تجاوزت 60%، وحصدت الخدمة على نسبة 90% في مؤشر رضا المتعاملين، وتحسن شامل في مؤشرات الأداء الأخرى، واستفادت 82994 رخصة من تطبيق المبادرة على مدى 5 أيام.

خدمة الإرشاد والجولات الافتراضية للمتاحف والمقدمة من هيئة دبي للثقافة والفنون

توفير نظام الحجز المسبق للجولات المصحوبة بمرشدين للسماح للعملاء بحجز الجولات المصحوبة بمرشدين مع تذاكرهم قبل زيارة المتحف. تشمل المبادرة جولات افتراضية مباشرة مصحوبة بمرشدين تتيح للمجموعات المدرسية والجمهور العام حجز جلسات افتراضية للتجول في المتاحف. وساهمت المبادرة في توفير جولات افتراضية للتجول في 6 متاحف تابعة لهيئة دبي للثقافة والفنون، وحصدت الخدمة على نسبة 97% في مؤشر رضا المتعاملين، واستفاد منها 295687 متعامل على مدار 3 أيام.

مبادرة "قوت" المقدمة من بلدية دبي

تركز على إجراء اختبار دقة عالية للأغذية الجاهزة للأكل للكشف عن مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء. مصفوفة تقييم المخاطر لتحديد أولويات أخذ عينات الأغذية، وبالتالي تقليل الوقت اللازم للإفراج عن الشحنات، وساهمت في زيادة نسبة العينات المطابقة للمواصفات إلى 93% وإلغاء جميع المعاملات الورقية، ورفع رضا المتعاملين عن الخدمة إلى 100% وتحقيق تحسن شامل لمؤشرات الأداء الأخرى، وتأثرت 823747 معاملة بالمبادرة في العام 2020.

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