"مدني دبي" يدشن أول مركبة كهربائية للإطفاء في الشرق الأوسط

المصدر: دبي- شيرين فاروق

دشنت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي صباح اليوم، أول سيارة إطفاء كهربائية من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط والثانية في العالم، مصممة وفقاً للنظم التكنولوجية الحديثة، وذلك ضمن معرض كاستم شو الإمارات في مركز دبي التجاري العالم في الفترة من 8 إلى 10 أبريل الجاري.

وتفصيلاً قال "اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، إن مركبة الإطفاء الكهربائية تتفوق بسرعتها على سائر المركبات التخصصية الأخرى بنسبة 20%، وتتميز بكفاءة عالية في تنفيذ المهام بنسبة 40%، ومزودة بنظام إضاءة حديثة (LED).

وأضاف اللواء المطروشي كما أشار إلى أن نظام التحكم المزود بها قائم على تقنية CAN –BUST، وتشغيل حدسي عبر شاشة عرض بحجم 17 بوصة موجودة في قمرة القيادة، ويعمل نظام التحكم عن بعد بواسطة التقنيات الحديثة TELEMATIC، تمكنها من الاتصال الدائم والمباشر بغرفة العمليات عبر التقنيات الذكية والحديثة واستلام جميع القراءات التي ترد منها، إضافة إلى تقنية الاتصال الفعال مع المصنع للنواحي التشغيلية، هذا إلى جانب حجرة قيادة متطورة تتسع ل(6) من رجال الإطفاء والإنقاذ مع خاصية التفاف المقاعد لعقد اجتماعات طاقم العمل لوضع الخطط المناسبة لإدارة الحوادث.

ونوه المطروشي إلى أن نظام الإطفاء فيها يعتمد على نظام روزينباور NH35 - ويتضمن مضخة ضغط بقدرات عالية، إضافة إلى ألواح خفيفة (FPN10-3000 und FPH40-250 acc.to EN1028)، ومضخة تعمل بمولد كهربائي ولوحة تشغيل للمضخة في مؤخرة السيارة، وفوهات مياه مركزية، وكهرو هوائية بسعة 150 DN للخزان والمضخة.

وأضاف، سعة خزان المياه تبلغ 4000 لتر، بينما تبلغ سعة خزان الرغوة 400 لتر، مع نظام الرغوة FixMix 2.0 A.

وأوضح اللواء المطروشي أن المركبة تتميز بتقنيات إضافية تتمثل في نظم إغلاق مركزي لقمرة القيادة وغرف المعدات، وتزويد الطاقة الكهربائية المدمج في الأجهزة الخارجية، و4 كاميرات عالية الدقة، وجهاز لقياس مستوى المياه والرغوة بالخزانات، إضافة إلى الشاحن السريع المخصص في مركز الإطفاء والإنقاذ، والذي يمنح المركبة شحناً بنسبة 80٪ في 40 دقيقة، ويمكنها من أداء المهمات من 6 إلى 8 ساعات متواصلة.

وأكد اللواء المطروشي أن مركبة الإطفاء الكهربائية صديقة للبيئة، لا تنبعث منها الغازات الضارة كما أنها سهلة التشغيل ولا تصدر أصواتاً، وتعزز نجاح المشاريع الاستشرافية والابتكارية في تحقيق أفضل زمن استجابة للدفاع المدني بدبي، ويخدم توجهاته في حماية الأرواح والممتلكات على مستوى إمارة دبي، بتوفر كافة المعطيات والممكنات التي تميزها، من الاتصال الدائم والمباشر بغرفة العمليات عبر التقنيات الذكية والحديثة واستلام جميع القراءات التي ترد منها، إضافة إلى تقنية الاتصال الفعال مع المصنع للنواحي التشغيلية، هذا بجانب حجرة قيادة متطورة تتسع لـ(6) من رجال الإطفاء والإنقاذ مع خاصية التفاف المقاعد لعقد اجتماعات طاقم العمل لوضع الخطط المناسبة لإدارة الحوادث.

وأوضح مدير عام الدفاع المدني في دبي الآن المركبة الكهربائية للدفاع المدني تأتي ضمن المنظومة الذكية للأجهزة والآليات التخصصية، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية في مجال الوقاية والسلامة ومكافحة الحرائق، بما يعزز أداء مسؤوليتنا المجتمعية وتنفيذ دورنا الفعال في حماية الأرواح والممتلكات بكفاءة ومهنية، ولضمان تحقيق السعادة وجودة الحياة للمجتمع.

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