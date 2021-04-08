حمدان بن محمد: نعمل على ترسيخ مكانة دبي ضمن المدن الأكثر ريادة في مجال الخدمات الحكومية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على تسخير كافة المقومات لتلبية توقعات أفراد المجتمع في مجال الخدمات الحكومية ومن ثم ترسيخ مكانة دبي ضمن مصاف المدن الأكثر ريادة في هذا المجال.

#حمدان_بن_محمد: نعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم لتعزيز الأداء الحكومي ومواكبة متطلبات المستقبل وتسخير كافة المقومات لتلبية توقعات المتعاملين وأفراد المجتمع ومن ثم ترسيخ مكانة #دبي ضمن مصاف المدن الأكثر ريادة في مجال الخدمات الحكومية. @HamdanMohammed pic.twitter.com/4C0BgB4Jkl — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 8, 2021

وقال سموه عبر حسابه بتويتر، "نعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتعزيز الأداء الحكومي ومواكبة متطلبات المستقبل وتسخير كافة المقومات لتلبية توقعات المتعاملين وأفراد المجتمع ومن ثم ترسيخ مكانة دبي ضمن مصاف المدن الأكثر ريادة في مجال الخدمات الحكومية".

وأضاف سموه، "مستمرون في التطوير والتحسين المستمر لمواكبة المتغيرات العالمية في مجال الخدمات الحكومية من خلال إطلاق مبادرات نوعية تستهدف بالدرجة الأولى تحسين جودة الحياة".

وتابع سموه "سعدت اليوم بما لمسته من جهود فرق العمل بالجهات الحكومية ومبادراتهم السبّاقة لتحقيق سعادة الجمهور وهي المؤشر الحقيقي لنا لجودة الخدمات الحكومية، وكل التوفيق لفريق هيئة كهرباء ومياه دبي الفائز بأفضل مبادرة حكومية عن مبادرة الحياة الذكية ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2020".

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