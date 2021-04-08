رسالة تهنئة إلى محمد بن زايد من الرئيس الكوري

المصدر: دبي- اليازية البدواوي

بعث مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة رسالة تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الدولة، والتشغيل التجاري لمحطة براكة للطاقة النووية، وفقاً «للبيت الأزرق»، المكتب التنفيذي والمقر الرسمي لرئيس دولة كوريا الجنوبية.

ونقلاً عن موقع صحيفة «كوريا هيرالد» الناطق بالإنجليزية، هنأ مون في رسالته شعب الدولة ببدء التشغيل التجاري لمحطة براكة، واصفاً منشآت الطاقة النووية في المحطة بكونها «أيقونة للابتكار الإماراتي»، و«رمز» صداقة مع كوريا الجنوبية، مجدداً تأكيد عزم سيئول على مواصلة الشراكة مع دولة الإمارات من أجل ازدهارها المستمر.

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