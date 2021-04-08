تعاون بين مركز لوتاه التقني و«الاتحاد الثقافي»

المصدر: ‎ ‎ (دبي – مرفت عبد الحميد)

وقع مركز لوتاه التقني اتفاقية تعاون مع معهد الاتحاد الثقافي بدبي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بكلية دبي الطبية بحضور يعقوب الحمادي المدير التنفيذي لمركز لوتاه وَعَبَد الكريم سلمان صاحب ومؤسس معهد الاتحاد وسماح أبو عوف مدير التسويق بمعهد الاتحاد الثقافي، أول من أمس، وذلك إسهاماً في تقديم مبادرات تحمل حلولاً تدريبية متكاملة في مجالي التعليم والتقنية.

‎وأبدى يعقوب الحمادي سعادته بتوقيع الاتفاقية التي يقدم بموجبها مركز لوتاه التقني بمشاركة برامجه المهنية مع معهد الاتحاد الثقافي، وقال: بلا شك هذا الأمر سينعكس بصورة إيجابية على تحسين بيئة العمل، والمساهمة في تطوير المنظومة التدريبية والمهنية والثقافية في الدولة، وسيكون للاتفاقية مردودها الإيجابي على الطرفين والمجتمع؛ حيث إن لدينا 200 تخصص في شتى المجالات المهنية والإدارية والتكنولوجية وهو ما سيفتح أفاقاً للتعاون المستمر مستقبلاً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز