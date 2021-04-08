تصادم 28 مركبة على شارع الإمارات بسبب الضباب

المصدر: دبي - البيان

وقع صباح أمس حادث تصادم بين 28 مركبة على شارع الإمارات بعد مخرج الروية بالاتجاه إلى أبوظبي، ما أسفر عنه تعرض امرأة لإصابة متوسطة وتوقف الحركة المرورية.

وقال العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، إن بلاغاً ورد إلى العمليات يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدة مركبات على شارع الإمارات بعد مخرج الروية بالاتجاه إلى أبوظبي، نتيجة عوامل الضباب وتدني الرؤية الأفقية، وعدم التزام السائقين بترك مسافة أمان كافية، ليقع تصادم بين أول مركبتين، نتج عنه توالي حدوث سلسلة من التصادمات بين المركبات الأخرى، وتضرر 28 مركبة وتعرض امرأة لإصابة متوسطة.

وناشد العميد المزروعي السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في أوقات الضباب والالتزام بقواعد الأمن والسلامة، مؤكداً ضرورة خفض السرعات في هذه الظروف بسبب عدم وضوح الرؤية.

وأكد أهمية خفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات أكثر من المسافة الاعتيادية، وعدم تجاوز المركبات الأخرى، وتجنب الوقوف وسط الطريق في حال التعرض لحادث بسيط، وتجنب تغيير المسارات إلا في حالة الضرورة مع الالتزام بالإشارات الدالة للانعطاف، وكذلك إيقاف المركبة خارج حرم الطريق في حالة عدم وضوح الرؤية وبشكل آمن مستخدماً الإشارات الأربع لتنبيه المركبات القادمة من الخلف، بالإضافة إلى عدم استخدام الأضواء العالية التي تعيق الرؤية للسائقين الآخرين، وعدم استخدام أضواء الخطر أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق، واستخدام مساحات الزجاج، والتخلص من البخار الذي يتراكم على زجاج النوافذ داخل المركبة.

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