65.965 معاملة منجزة عبر تطبيق «دبي الآن» في شهرين

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

تجاوز عدد معاملات «تطبيق دبي الآن» المنجزة خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري حاجز الـ65,965 معاملة، فيما بلغ عدد المستخدمين الجدد 21,122، بإجمالي تحميلات 1,543,236.

وتتيح المنصة فرصة الوصول إلى أكثر من 120 خدمة، تقدّمها 26 جهة حكومية و8 جهات خاصة شاملة خدمات تعليمية وصحية وأمنية وإقامة وسفر وخدمات الفواتير والمركبات وغيرها.

وتفصيلاً أعلنت دبي الذكية أن مجموع تحميل تطبيق «دبي الآن» حتى نهاية يناير 1,513,292. منها 36,021 خلال شهر يناير، بينما بلغ عدد المسجلين في التطبيق 568,021 مستخدماً، أما الجدد منهم فوصل إلى 11,563 خلال شهر يناير، بينما بلغ عدد المعاملات 292,793 معاملة وصلت قيمتها لأكثر من 140,31 مليون درهم، سجلت 83.9 % في مؤشر السعادة.

وحول منجزات التطبيق خلال فبراير المنصرم أفادت أن مجموع المسجلين في التطبيق وصل إلى 577,545 مستخدماً، منهم 9,559 مسجلون جدد خلال شهر فبراير، فيما بلغت عدد المعاملات منذ إطلاقه 274,423 معاملة وصلت قيمتها لأكثر من 128,55 مليون درهم، سجلت 83.9 % في مؤشر السعادة.

وتهدف دبي الذكي من خلال منصة دبي الآن إلى دمج الخدمات في منصة واحدة تمكن المتعامل من الوصول إلى كافة الخدمات وإجراء جميع المعاملات. وهي أول منصة موحدة من نوعها تغطي معظم احتياجات سكان دبي اليومية عبر أكثر من 120 خدمة ذكية توفرها جهات حكومية وخاصة في تجربة مستخدم واحدة، ما يجعل خدمات المدينة أكثر سلاسة وفاعلية. ويشمل التطبيق مجموعة واسعة من الخدمات كطلب تقارير السفر وتقارير المكفولين لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وتجديد تسجيل المركبات، وإنشاء بطاقات عمل رقمية.

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