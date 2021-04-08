محمد بن سعود يفتتح مستشفى محمد بن زايد الميداني برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

افتتح سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني، الذي يأتي ضمن عدد من المستشفيات الميدانية في مدن الدولة كافة، يتم تنفيذها من قبل شركة «صحة» بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة في أبوظبي، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

يمتد مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في إمارة رأس الخيمة، على مساحة سبعة آلاف متر مربع، ويضم 204 أسرة منها 48 سريراً مخصصاً للعناية المركزة و156 للحالات المتوسطة والشديدة، ويقدم الخدمات في المستشفى 75 طبيباً و231 ممرضة و44 فنياً وموظفاً صحياً مساعداً.

جهود

وأكد سمو ولي عهد رأس الخيمة أن تشييد مستشفى محمد بن زايد الميداني في إمارة رأس الخيمة يجسد جهود دولة الإمارات الرائدة في التصدي لفيروس «كوفيد 19»، وتقديم الرعاية الطبية للجميع وفق أحدث البروتوكولات الصحية في العالم.

وقال سموه - بهذه المناسبة - إن المستشفى الميداني في رأس الخيمة يمثل إضافة نوعية في هذا القطاع الحيوي من شأنه أن يعزز القدرات الطبية في الإمارة لتقديم الخدمات والرعاية الطبية لمصابي «كورونا»، والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأضاف سموه أن المستشفيات الميدانية في إمارات الدولة كافة تعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير أفضل الرعاية الصحية لسكان الإمارات والحفاظ على صحة وسلامة الجميع وأن صحة الجميع تتصدر الأولويات.

وأعرب عن خالص شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعمه المتواصل وتوجيهاته السديدة بإنشاء وتجهيز المستشفيات الميدانية في مختلف إمارات الدولة، ما يؤكد اهتمام سموه الكبير بصحة المواطنين والمقيمين، والذي تجلى في ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس «كوفيد 19».

جاهزية

ولفت سمو ولي عهد رأس الخيمة إلى أن إمارة رأس الخيمة وتماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تواصل جهودها لاتخاذ أفضل التدابير للتصدي لجائحة «كوفيد 19» من خلال منظومة صحية رائدة.

وأكد سموه أن المستشفى الميداني يعكس جاهزية الإمارات العالية المستندة إلى أرقى المعايير الطبية واتخاذ أفضل التدابير في التصدي للجائحة بكفاءة واحترافية عالية تحافظ على صحة سكان الإمارات.

واستمع سموه ومرافقوه خلال جولة تفقدية في أقسام المستشفى المختلفة إلى شرح واف من القائمين عليه حول مكوناته وتجهيزاته واستراتيجية وأساليب العمل به، واطلع على الاستعدادات التي تم اتخاذها من أجل تزويده بجميع المعدات والأدوات الطبية اللازمة لعلاج الحالات التي سيتم إحالتها إلى المستشفى في حال الحاجة إلى ذلك ليشكل بذلك إضافة مهمة للمستشفيات الحكومية والخاصة العاملة في الإمارة، والتي مع تكامل أدوارها تشكل أحد أهم مكونات المنظومة الصحية الفعالة في الإمارات.

وتعرف سموه على تكامل أدوار جميع فرق العمل من كل الجهات الداعمة لمستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في الإمارة، وأبدى سموه إعجابه بمنظومة العمل المتكاملة التي تم إعدادها لتأكيد أعلى مستويات كفاءة العمل في المستشفى وتعزيز قدرته على التعامل مع الاحتياجات الصحية الطارئة كافة بما يدعم الطاقة الاستيعابية الكلية للمنظومة الصحية في الإمارات.

دعم

من جانبه أكد سيف أرحمة الشامسي، نائب مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن إنشاء مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في إمارة رأس الخيمة جاء ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بهدف تسخير جميع الموارد الوطنية لدعم القطاع الصحي وزيادة الطاقة الاستيعابية لتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية والتصدي للجائحة وتأكيداً لكون صحة الإنسان هي الأولوية الأولى لدى القيادة.

حرص

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن إنشاء مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في إمارة رأس الخيمة، بقدرات تشغيلية عالية يأتي في إطار حرص حكومة الإمارات على توفير جميع الإمكانيات لتعزيز قدرات المنظومة الصحية بالدولة والارتقاء بكفاءتها في مواجهة تحدي فيروس «كوفيد 19» وتوفير خدمات الرعاية والعلاج لجميع أفراد المجتمع وفق أفضل المعايير الطبية وبأعلى مستويات الجودة وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد أن حماية صحة المجتمع تتقدم جميع الأولويات الوطنية.

أفضل الممارسات

قال سالم النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، إن دولة الإمارات تواصل اعتماد أفضل الممارسات الدولية لاستكمال المنظومة الحالية للرعاية الصحية في الدولة، مع تعزيز قدرات القطاع واستعداده لمواجهة «كوفيد 19». وأضاف أنه استرشاداً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة سنظل ملتزمين بالتعاون مع الهيئات الأخرى وتسخير قوتنا الجماعية نحو تحقيق هدف سام يتمثل في تقديم أفضل عروض الرعاية الصحية وحماية مجتمعنا.وأعرب النعيمي عن امتنانه العميق لجميع المشاركين في الإنشاء السريع لمستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في رأس الخيمة.

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