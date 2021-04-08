حمدان بن زايد: الإمارات رائدة في التصدي للـجائحة

المصدر: دبي - البيان

قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، الشكر والتقدير للعاملين في القطاع الطبي في الدولة بمناسبة يوم الصحة العالمي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «في يوم الصحة العالمي يبرز دور الإمارات الرائد في التصدي لكوفيد - 19، جهود استباقية وخدمات طبية عالية المستوى ومبادرات نوعية جسدت أروع الصور الإنسانية والرعاية في العالم، شكر وتقدير للقطاع الطبي في الدولة الذي نتباهى بجهوده وتفانيه للحفاظ على سلامتنا وصحتنا».

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