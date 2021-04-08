جامعة الإمارات توعي المجتمع بطرق الوقاية وأخذ اللقاح

المصدر: (العين - البيان )

احتفلت كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات العربية المتحدة بيوم الصحة العالمي، الذي يوافق 7 أبريل من كل عام، تحت شعار «اليوم، صحّة الغد للجميع».

وبهذه المناسبة قامت الكلية بتنظيم العديد من حملات التوعية الفعّالة الهادفة إلى توعية أفراد المجتمع بشكل عملي ودقيق حول طرق الوقاية الصحيحة من جائحة «كورونا» وضرورة أخذ اللقاح، خاصّة في ظلّ انتشار العديد من المعلومات الخاطئة بين الجمهور.

وقال الدكتور يانوش يانكوفسكي، عميد كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات العربية المتحدة «تسبّبت جائحة كوفيد 19 بظهور طرق جديدة للعيش والعمل والتفكير. لذا حرصت الجامعة على وضع رؤية استراتيجية واضحة من أهم أهدافها ضمان صحة ورفاهية الموظفين والطلبة في المقام الأول، وضمان قيادة الجودة في كافة المجالات، إضافة إلى التعامل مع التحديات التي تواجه المجتمع بأكمله بشكل مبتكر».

وأضاف قائلاً: «نسعى في جامعة الإمارات إلى مواكبة ودعم جهود الدولة في كافة المجالات، ونتشرّف بأن نكون شريكاً رئيسياً في حملة التشجيع على أخذ اللقاح ضد «كوفيد 19»، لإيصال الرسائل المختلفة لجميع فئات المجتمع».

وأردف «يسعدنا في جامعة الإمارات أن نحظى بدعم وثقة القيادة الرشيدة للوصول معاً إلى مجتمع صحي وسعيد، الأمر الذي يضع على عاتقنا مسؤولية المساهمة في رحلة الإمارات نحو آفاق الريادة والتطور والازدهار، لذا نبذل على الدوام المزيد من الجهود لتحسين الرعاية الصحية والرفاهية لسكان دولة الإمارات».

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