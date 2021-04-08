«إقامة دبي» تكرّم الفرق الفائزة بجائزة الأفكار العربية

المصدر: دبي - البيان

كرم اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بحضور مساعدي المدير العام، ومجموعة دبي للجودة، الفرق الفائزة بجائزة الأفكار العربية في الدورة الـ 15 لعام 2020.

وقد حصلت إقامة دبي على الجائزة عن فئة أفضل جهة في الخدمة المشتركة عن مشروع «جيل القادمين الجديد» NGA، لتحسين إجراءات ونظام دخول المسافرين القادمين للدولة، وعن أفضل جهة في فئة التعليم عن فكرة «دبلوم استشراف المستقبل»، وهو عبارة عن برنامج تعليمي يتكون من مساقات أساسية لدراسة الاستشراف، وآلية استخدام أدواته وكيفية تصميم دراسة مستقبلية.

وكرم اللواء محمد المري الفريق الفائز في جائزة «الإمارات تبتكر»، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار عن مشروع «السفر الذكي» كونه أفضل ابتكار في تسهيل إجراءات السفر، والذي أسهم في إحداث نقلة نوعية في تعزيز تجربة المسافر وتسهيل إجراءات السفر في ثوانٍ معدودة، من خلال بصمة العين والوجه.

كما كرم المري فريق العمل بجائزة International Business & Leadership 2020، ضمن فئة أفضل خدمة حكومية عن مشروع «الممر الذكي» الأول من نوعه في تسهيل إجراءات مرور المسافرين عبر منطقة الجوازات في مطار دبي الدولي، خلال ثوانٍ من دون الحاجة إلى أي وثائق سفر.

وقال اللواء محمد المري: إن حصول إقامة دبي على هذه الجوائز في مختلف المجالات الابتكارية يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل بالجوائز المحلية والعالمية، ويؤكد الدور الريادي الذي وصلت إليه على مستوى الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة، وقدرتها على مواكبة آخر التطورات المبتكرة لدفع عجلة المسيرة التنموية في الدولة.

وأثنى المري على فريق العمل والموظفين، الذين شاركوا في تحقيق هذا الإنجاز، وحملوا على عاتقهم مسؤولية الارتقاء بالإدارة العامة.

منظومة

أكد العميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي أن إقامة دبي ارتأت أن تكون جزءاً من عملية التغيير الشاملة، التي تسعى حكومة الإمارات لتحقيقها من خلال تطوير منظومة العمل الحكومي، ودراسة احتياجات وأنماط المتعاملين، وذلك لضمان توفير خدمات استباقية ومبتكرة، تواكب تطلعات الحكومة المستقبلية وتلبي احتياجات المتعامل، مؤكداً أن هذه الجوائز هي نتاج عمل وجهد دؤوب من فرق الريادة والتميز في الإدارة.

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