عمر سلطان العلماء: شرطة دبي رائدة في الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أسهمت بدور كبير في تطوير أداء وجودة الخدمات الأمنية والمجتمعية، وسرعت تبني أفكار مبتكرة واستباقية تسهم في ضمان حماية أفراد المجتمع وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وقال معالي العلماء إن شرطة دبي تعد من الجهات الحكومية الرائدة في تطوير أفضل الممارسات وابتكار الحلول المتقدمة القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأدوات الثورة الصناعية الرابعة.

جاء ذلك، خلال زيارة معاليه القيادة العامة لشرطة دبي، حيث كان في استقباله معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بحضور العميد أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد جمال الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد خالد الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، وعدد من الضباط.

واطلع العلماء خلال الزيارة على أحدث الممارسات التي قامت بها القيادة العامة لشرطة دبي في تعاملها مع الأزمات بمختلف أنواعها وتصنيفاتها ودرجاتها، وكيفية الربط التقني بين الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والاستثمار الأمثل في التطورات التكنولوجيا الذكية وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتسخيرها لتقديم أفضل الخدمات بسهولة.

من جهته، ثمن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، زيارة معالي الوزير عمر سلطان العلماء، مرحباً به، ومتقدماً بالشكر له على التعاون والتواصل الهادف إلى تبادل الخبرات ودعم منظومة العمل المؤسسي والحكومي من خلال الاطلاع على الممارسات المتقدمة والمتنوعة.

شكر

شكر معالي عمر بن سلطان العلماء، معالي الفريق عبد الله خليفة المري وفريق عمل شرطة دبي، مشيداً بالإنجازات التي حققتها شرطة دبي وما وصلت إليه في مختلف المجالات، ومبادراتها لتطويع التكنولوجيا وحلول الذكاء الاصطناعي في برامجها للحفاظ على أمن المجتمع وإسعاد أفراده.

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