«تنمية المجتمع بأبوظبي» تنظم حواراً لـ«الابتكار الاجتماعي» 12 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، خلال العام الجاري، سلسلة من «حوارات الابتكار الاجتماعي»، والتي تأتي تحت شعار «تحديات اجتماعية.. آثار واقعية»، والمزمع تنفيذ الحوار الأول منها في 12 أبريل الحالي، عبر تقنية الاتصال المرئي، بعنوان «أهمية الابتكار الاجتماعي»، بهدف المساهمة في تعزيز الوعي بأهمية الابتكار الاجتماعي في حياة أفراد المجتمع، والوصول بهم إلى كيفية إيجاد الحلول المبتكرة لمختلف القضايا الاجتماعية.

وتهدف «حوارات الابتكار الاجتماعي»، التي تعتبر منصة على مستوى المنطقة، إلى المساهمة في معالجة التحديات التي يصعب حلها اجتماعياً بالطرق التقليدية، وذلك لضمان تحسين وفاعلية وكفاءة القطاع الاجتماعي، حيث سيتم استضافة نخبة من رواد الأعمال الاجتماعيين والمفكرين في العالم، بهدف نشر الوعي حول أهمية الابتكار الاجتماعي تجاه القضايا الاجتماعية، وتقديم أساليب وطرق وفكر جديد، من خلال إكساب المشاركين في الحوار، فرصة للتفكير بطرق مختلفة، تساعد على مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع.

وأكدت دائرة تنمية المجتمع، أن تنفيذ سلسلة حوارات الابتكار الاجتماعي خلال العام الجاري، يأتي لإيمانها بمدى أهمية الابتكار في مساعدة كافة جهات المجتمع لوضع وسائل وطرق وحلول نوعية ومبتكرة.

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