شخبوط بن نهيان وريم الهاشمي يبحثان العلاقات مع وزير خارجية فنلندا

المصدر: أبوظبي - وام

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.. بيكا هافيستو وزير خارجية فنلندا، وذلك بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبحثا معه سبل دفع العلاقات الثنائية قدماً، إلى جانب عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع أندريا مايتو فونتاتا - سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة وماريانا نيسيلا سفيرة فنلندا.

وأعربت معالي ريم الهاشمي عن شكرها للجانب الفنلندي على المشاركة في معرض إكسبو 2020 - دبي، مشيدة بالتجربة الفنلندية في مجالي الابتكار والتكنولوجيا.. وأشارت إلى أن فنلندا تعتبر أحد أهم شركاء الإمارات في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي.

وأكدت حرص دولة الإمارات على الاستفادة من التجربة الفنلندية في الابتكار، وتطوير نماذج متقدمة للتعاون في القطاعات التي تشكل دعماً حقيقياً للتنمية المستدامة.. وشددت على ضرورة التعاون في مجال الرعاية الصحية وتحديداً في مجال مكافحة جائحة «كوفيد 19».

وأعرب وزير الخارجية الفنلندي من ناحيته عن تطلع بلاده للتعاون في مجال التكنولوجيا والرقمنة مع الإمارات.

وتطرّقت المحادثات إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية المهمة، وأكّد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان في هذا الشأن التزام دولة الإمارات الكامل بدعم جهود تسوية النزاعات سلمياً، وأن الإمارات على أتم الاستعداد للعمل مع شركائها لتسوية الخلافات بين الأطراف المتنازعة في عدد من مناطق التوتر.

من جانبه أكد الوزير الفنلندي على الدور الإماراتي في حفظ السلام.

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