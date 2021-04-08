أحمد بن حميد النعيمي: بدء التشغيل التجاري لـ«براكة» يرسخ مكانة الدولة التنافسية

المصدر: عجمان - وام

أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية أن بدء التشغيل التجاري لمحطة «براكة» أولى محطات الطاقة النووية السلمية في العالم العربي يعد إنجازاً وطنياً يعكس الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة في استشراف المستقبل، ويرسخ مكانة دولة الإمارات التنافسية في مختلف الصعد.

وهنأ الشيخ أحمد بن حميد النعيمي في تصريح له القيادة الرشيدة بهذا الإنجاز الكبير، مؤكداً أن دولة الإمارات تواصل تحقيق إنجازات استثنائية مرسخة ريادتها في مختلف القطاعات.

وقال: «فخورون بهذا الإنجاز التاريخي الذي جاء بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بعام الخمسين، ما يؤكد أن الدولة على أتم الاستعداد لمباشرة مسيرتها التنموية نحو الخمسين عاماً المقبلة».

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