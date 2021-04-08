«صحة دبي» تنال شهادة دولية للعمل الآمن أثناء جائحة «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

حصلت هيئة الصحة بدبي على الشهادة الدولية ISO/‏PAS 45005:2020 للعمل الآمن أثناء جائحة «كوفيد 19» الصادرة عن معهد المعايير البريطانية (BSI)، لتكون هيئة الصحة بدبي أول مؤسسة (عالمياً) تحصل على هذه الشهادة الدولية، ضمن جهودها المبذولة، للمحافظة على صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين أثناء جائحة «كوفيد 19».

وتأتي هذه الشهادة تماشياً مع إطار المرونة المؤسسية، وتبني الممارسات المستحدثة لضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة المؤسسية. كما عززت الشهادة فعالية إجراءات الحماية، من خلال استحداث منهجيات متخصصة في التصدي لـ«كوفيد 19». ولدى تسلمه الشهادة الدولية، قال عوض صغير الكتبي المدير العام للهيئة: إن الجهود التي بذلتها الهيئة في مواجهة جائحة «كوفيد 19» تمثل تعزيزاً لمجمل ما أنجزته وحققته الإمارات في هذا الجانب، الذي تفوقت فيه الدولة عالمياً، وقدمت من خلاله نموذجاً يحتذى به في التعامل مع الحالات الطارئة والأزمات. وأضاف: إن الشهادة هي ثمرة تفاني خط الدفاع الأول، الذي واجه بكل مسؤولية وأمانة هذه الجائحة.

وتسلم عوض صغير الكتبي شهادة الآيزو من المعهد البريطاني للمعايير، وذلك بحضور الدكتور علوي الشيخ علي نائب مدير عام هيئة الصحة بدبي، وأحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك، وفاطمة عباس المديرة التنفيذية لقطاع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، ويوسف إبراهيم مدير إدارة الصحة والبيئة والسلامة، والدكتورة فاطمة آل شرف مديرة إدارة الجودة والتميز المؤسسي.

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