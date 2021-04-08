أحمد بن سعيد يفتتح مستشفى فقيه الجامعي الذكي

المصدر: دبي - البيان

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس سلطة واحة دبي للسيليكون، أمس، مستشفى فقيه الجامعي الذكي، في واحة دبي للسيليكون. ويوفر المستشفى الذكي، الذي يضم 350 سريراً، خدمات الرعاية الأولية والثانوية والتخصصية، من خلال أبرز الخبراء الطبيين، ضمن 55 تخصصاً، كما جهز المستشفى بأحدث التقنيات، لتقديم خدماته العلاجية لنحو 700 ألف مريض سنوياً، ورعاية المجتمعات في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.

وثمّن سموه جهود المستشفى في تعزيز بيئة الابتكار والتعليم والتدريب الطبي، كأول مستشفى تعليمي في دبي، مؤكداً على أهمية توفير تعليم طبي عالمي المستوى للأجيال المقبلة من الأطباء ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وبما يسهم في الحد من الاعتماد على استقدام المواهب الطبية.

وأوضح سموه أن تعزيز مسارات البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي، خاصة في مجال الطب والرعاية الصحية لتحسين حياة الإنسان، يشكل مجالاً مستقبلياً واعداً للمؤسسات العاملة في هذا القطاع المحوري من مختلف أنحاء العالم، بالنظر إلى ما تقدمه دبي من منظومة متكاملة، تمكّن الابتكار وإنتاج ونقل المعرفة وتأهيل المواهب، بالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والثورة الصناعية الرابعة، والتكنولوجيا الحيوية، لما فيه الارتقاء بجودة حياة مجتمعات المستقبل، وحماية صحتها.

رافق سموه خلال الزيارة، الدكتور محمد الزرعوني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، وعوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة في دبي، والدكتور مازن فقيه رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية، وعمار فقيه رئيس مجلس إدارة مجموعة فقيه للرعاية الصحية، والدكتور فاتح محمد جول الرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي، وعدد من المسؤولين. وتفقد سموه المرافق المختلفة للمستشفى الجامعي، الذي يمتد على مساحة مليون قدم مربعة.

واطلع على تقنيات التشخيص المبتكرة بالمستشفى، وأنظمة صرف الأدوية المؤتمتة بمساعدة البيانات، ويتضمن ذلك أحدث صيدلية آلية بالكامل، وتطبيق «FUH Care» الذكي للهاتف المحمول، والذي تم تطويره لإتاحة الإدارة الصحية للمرضى بسهولة.

كما زار سموه قسم الطوارئ بالمستشفى، والذي يعد أحد أكبر أقسام الطوارئ ضمن مستشفيات القطاع الخاص في دبي، ويمتد على مساحة 35 ألف قدم مربعة، والمجهز بشكل كامل، بغرف العمليات المتقدمة، والأشعة والتشخيص، وتقع هذه المرافق على مسافة متقاربة، لتسريع عمليات نقل المرضى، وتوفير الوقت الضروري في الحالات العاجلة.

إضافة

من جانبه، قال الدكتور محمد الزرعوني: إن افتتاح مستشفى فقيه الجامعي الذكي، في واحة دبي للسيليكون، يشكل إضافة متميزة إلى مشهد الرعاية الصحية المتقدمة بدبي ودولة الإمارات، ويسهم في تعزيز جودة الحياة، ويستفيد من الواحة كمركز للمعرفة والابتكار، ضمن خطة دبي الحضرية 2040، ويدعم استراتيجية دبي الذكية، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بجعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

من جانبه، قال عوض صغير الكتبي: «إن الهيئة تعدُ القطاع الصحي الخاص بمستشفياته ومراكزه الصحية وعياداته الطبية، شريكاً استراتيجياً لها، وهي تعتز بهذه الشراكة، مؤكداً أن أدوار المنشآت الصحية الحكومية والخاصة متكاملة، وهدفها واحد، وهو خدمة الناس، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية إلى أعلى درجات التنافسية».

وأوضح أن مناخ الاستثمار الذي تتميز به دبي، هو الذي حفز المستشفيات الخاصة، لا سيما العالمية منها، للاستقرار في دبي، مشيراً إلى أنه في ضوء ذلك، تعمل الهيئة بشكل متواصل على نماء القطاع الصحي الخاص، وزيادة فرص استثماراته، بما يخدم توجهات دبي، وتطلعاتها في نظام صحي عالمي يحتذى به.

من جهته، قال الدكتور مازن فقيه: نحتفل اليوم بفصل جديد في مسيرة مجموعة فقيه للرعاية الصحية، كمزود للخدمات الطبية، بفضل توثيقها للعلاقات القوية والمستمرة مع المجتمع الصحي في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والمنطقة، ويقع التميز الطبي في صميم كل ما نقوم به، ونتطلع إلى تقديم المساهمة الإيجابية في تطوير قطاع الرعاية الصحية في الإمارات، من خلال المستشفى الذكي، والمدعم بالتقنيات المتطورة، التي تركز على تلبية احتياجات المرضى.

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قال الدكتور فاتح محمد جول: تشرفنا باستقبال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، لافتتاح مستشفى فقيه الجامعي رسمياً، استناداً إلى إرث مجموعة فقيه للرعاية الصحية، الممتد على مدار 43 عاماً، سنواصل التزامنا بالتميز، من خلال الرعاية السريرية والتعليم والبحث، وبما يدعم تمتع المواطنين والمقيمين بأفضل جودة للحياة.

ومن جهة أخرى، يعد قسم الولادة، أحد الميزات الهامة التي يتميز بها المستشفى، حيث يضم ثمانية مراكز ولادة شاملة، وستحظى الحوامل بالرعاية المثلى، وتجربة مميزة.

ويضم المستشفى أيضاً جناحاً معزولاً للولادة للمريضات اللاتي ثبتت إصابتهن بفيروس «كوفيد 19».

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