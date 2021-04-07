65,965 معاملة منجزة عبر «تطبيق دبي الآن» في شهرين

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

تجاوزت عدد معاملات «تطبيق دبي الآن» المنجزة خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري حاجز الـ65,965 معاملة، فيما بلغ عدد المستخدمين الجدد 21,122، بإجمالي تحميلات 1,543,236.

وتتيح المنصة فرصة الوصول إلى أكثر من 120 خدمة، تقدّمها 26 جهة حكومية و8 جهات خاصة شاملة خدمات تعليمية وصحية وأمنية وإقامة وسفر وخدمات الفواتير والمركبات وغيرها.

وتفصيلاً أعلنت دبي الذكية أن مجموع تحميل تطبيق «دبي الآن» حتى نهاية يناير 1,513,292. منها 36,021 خلال شهر يناير، بينما بلغ عدد المسجلين في التطبيق 568,021 مستخدماً، أما الجدد منهم فوصل إلى 11,563 خلال شهر يناير، بينما بلغ عدد المعاملات 292,793 معاملة وصلت قيمتها لأكثر من 140,31 مليون درهم، سجلت 83.9 % في مؤشر السعادة.

وحول منجزات التطبيق خلال فبراير المنصرم أفادت أن مجموع المسجلين في التطبيق وصل إلى 577,545 مستخدماً، منهم 9,559 مسجلون جدد خلال شهر فبراير، فيما بلغت عدد المعاملات منذ إطلاقه 274,423 معاملة وصلت قيمتها لأكثر من 128,55 مليون درهم، سجلت 83.9 % في مؤشر السعادة.

وتهدف دبي الذكي من خلال منصة دبي الآن إلى دمج الخدمات في منصة واحدة تمكن المتعامل من الوصول إلى كافة الخدمات وإجراء جميع المعاملات.

وهي أول منصة موحدة من نوعها تغطي معظم احتياجات سكان دبي اليومية عبر أكثر من 120 خدمة ذكية توفرها جهات حكومية وخاصة في تجربة مستخدم واحدة، ما يجعل خدمات المدينة أكثر سلاسة وفاعلية.

ويشمل التطبيق مجموعة واسعة من الخدمات كطلب تقارير السفر وتقارير المكفولين لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وتجديد تسجيل المركبات، وإنشاء بطاقات عمل رقمية.

وتتيح خدمات التطبيق تسديد فواتير هيئة كهرباء ومياه دبي واتصالات ودو والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وفواتير وتعبئة رصيد حساب سالك ونول وإدارة تأمين وتسجيل السيارة، وتسديد جميع المخالفات المرورية، كما يمكن الوصول إلى خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والتحقق من أي سند ملكية في دبي.

وتوفر خدمات دبي الآن عرض وإدارة المواعيد الطبية ونتائج المختبر والوصفات الطبية، وتتبع خطة تطعيم الطفل، والبحث في دليل الأطباء حتى الزائرين والعيادات والمستشفيات المسجلة لدى هيئة الصحة بدبي، والبحث عن الصيدليات.

ويمكن للمستخدمين الاطلاع على دليل المدارس الرسمي من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وتصنيفها والرسوم السنوية والمنهج والمستوى علاوة على إتاحة فرصة توقيع عقد ولي الأمر والمدرسة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، والحصول على السجل الأكاديمي المعتمد الخاص بالأبناء، كما يمكن للشخص استخراج شهادة بحث الحالة الجنائية من شرطة دبي، والاستفسار عن حالات القضايا في محاكم دبي، وتتبع معلومات الرحلات القادمة والمغادرة من خلال «إدارة الخدمات المتعقلة بالسفر» والإبلاغ عن المفقودات والموجودات في مطار دبي، إلى جانب الاطلاع على مواقيت الصلاة اليومية، والمساجد المحيطة للفرد.

وتنظم دبي الآن مسألة التبرعات حيث يمكن التبرع للمؤسسات الخيرية مثل دبي العطاء ونور دبي ودار البر وسقيا الإمارات، وللنزلاء في المؤسسات العقابية وبيت الخير والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وغيرها من الجهات الرسمية المرخصة.

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