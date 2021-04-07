جمعية الفجيرة الخيرية و«O7» تطلقان «درهم خير»

المصدر: الفجيرة - البيان

أعلنت جمعية الفجيرة الخيرية أمس عن إطلاق مبادرة «درهم خير»، التي تقوم على تشجيع المجتمع المحلي على التبرع للأسر المحتاجة والمتعففة بدرهم واحد أو أكثر من خلال عمليات شراء من المتاجر والمطاعم المشاركة في المبادرة من كافة المناطق في إمارة الفجيرة.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية التعاون التي وقعتها الجمعية مع شركة «O7»، إحدى الشركات الرائدة المتخصصة في تطوير الإنتاج الإعلامي والعلامات التجارية والتسويق والإعلان بصفتها الشريك الإعلامي والتسويقي للمبادرة، ستقوم بالتواصل والتنسيق مع أكبر عدد من متاجر البيع والتعاقد معها مباشرة للبدء بترويجها للمستهلكين لينتشر الخير في أوسع نطاق.

وفي هذا السياق، قال يوسف راشد المرشودي، مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية: «تحرص الجمعية على مواصلة العمل لتوفير برامج ومشاريع خيرية تساند أكبر عدد من الأسر المحتاجة والمتعففة ولتشجيع الجميع على فعل الخير من أصحاب الأيادي البيضاء. ونحن متفائلون من تجاوب المجتمع المحلي، حيث إن هناك الكثير ممن يرغبون في تقديم المساعدات ومبادرة «درهم خير» ستسهل لهم الطريق».

ومن جهته قال، عبيد الكعبي، رئيس مجلس إدارة «O7»: «نشعر بالفخر بهذا التعاون البناء مع جمعية الفجيرة الخيرية الذي سيكرس ثقافة الأعمال الخيرية والإنسانية لدى كافة شرائح المجتمع. فريقنا يتمتع بالجهوزية التامة في دعم مبادرات الجمعية ونشر المبادرة بشكل أوسع من خلال إشراك أكبر قدر من متاجر البيع المشاركة ليكون لها تأثير إيجابي في تعزيز ثقافة البذل والعطاء».

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