بلدية دبي تغلق 4 مؤسسات خالفت الإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي - وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي مقهيي شيشة لعدم الالتزام بالتباعد الجسدي، ومركزي تدليك بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، بسبب الاكتظاظ وعدم ارتداء الكمامات، وذلك من خلال زيارات رقابية نفذها مفتشو البلدية على 2400 مؤسسة، خلال 6 أبريل الجاري.

وأسفرت الزيارات التفتيشية عن مخالفة مؤسسة وتوجيه 35 تنبيهاً، حيث بلغت نسبة الالتزام الإجمالية بالإجراءات الاحترازية لجميع المؤسسات 98 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2360 مؤسسة.

وتشدد بلدية دبي في الجولات التفتيشية على الرقابة الصارمة على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أصدرتها وتم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، وتشمل اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في تلك المؤسسات أبرزها التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات.

وتقوم بلدية دبي بمتابعة هذه الإجراءات من خلال التفتيش للتأكد من الالتزام بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

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