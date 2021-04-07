إطلاق جهاز «شايكوكان» في المؤتمر الدولي للصيدلة والطب

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت شركة شايكوكان، أمس، رسمياً أحدث منتجاتها، جهاز شايكوكان، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر الدولي للصيدلة والطب.



وقد طور العالم والمخترع الهندي المعروف الدكتور راجا فيجاي كومار، هذا الجهاز الفريد من نوعه للتخفيف من حدة الفيروسات والحد من انتشارها.



وأثبتت التجارب العلمية التي تم إجراؤها على جهاز شايكوكان، وهو أسطواني الشكل، قدرته على تعطيل الفيروس في الوباء وغيرها من فيروسات الإنفلونزا، والمساعدة في الحد من انتشاره في الأماكن الداخلية بكفاءة 99.9٪، مما يمكّن المدارس والكليات والمستشفيات والفنادق والمكاتب والمطاعم والقاعات ووسائل النقل والتجزئة والمطارات من العودة إلى طبيعتها وخدمة العملاء في بيئة آمنة.

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