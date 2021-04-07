مشاركون في مؤتمر الصيدلة والطب بالشارقة : "كوفيد " زاد من وتيرة الصناعات الطبية في الامارات

المصدر: استطلاع - عصام الدين عوض، تصوير-غلام كاركر

أكد مشاركون في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي الخامس للصيدلة والطب الذي نظم بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار و تستمر فعالياته ثلاثة أيام، والذي يقام تحت شعار "بناء ثقافة الابتكار والتكنولوجيا في المجال الصحي" أن المعرض يعد فرصة للتعريف بالمنتجات الصحية والطبية التي تنتج في الامارات ، كما يعزز الإبداع لدى مقدمي الرعاية الصحية والمهنية من خلال تواجد قيادات مجال الصحة والصيدلة والطب، ونخبة من ذوي الاختصاص ، مبينين أن كورونا دفعت بعجلة الصناعات الطبية في الدولة من خلال الابتكار فيها وايجاد افضل الحلول الطبية التي تسرع من القضاء على جائحة ( كوفيد 19 ) وتخفيف حدتها ، منها ابتكار ذراع آلي عبارة عن روبوت مزود بحساسات يساعد الصيدلي داخل الصيدلية وطابعة ثلاثية الأبعاد ، وسيارات اسعاف حديثة.

وأكدوا أنه في الوقت الذي يتصارع فيه العالم مع التحديات التكنولوجية الجديدة للتغلب على آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، يركز المؤتمر بشعاره على بناء ثقافة الابتكار والتكنولوجيا بالمجال الصحي، بغرض تسليط الضوء على مدى قدرة التعاون بين البشر والتكنولوجيا على متابعة الجهود المبذولة لدفع عجلة قطاع تكنولوجيا العلوم الطبية والرعاية الصحية واستقطاب افضل الشركات العالمية العاملة في هذا المجال للدولة لتكون مركزا عالميا لهذا النوع من الصناعات.

7 مصانع

يقول المهندس اركان عادل ممثل رئيس مجلس الادارة في مجموعة نافكو والتي تضم 7 مصانع في دبي بجبل علي وتخدم قطاعات عديدة ، منها القطاع الطبي والصحي وقطاع السلامة والاطفاء والانذار ومصنع سيارات الاسعاف بمختلف أنواعها واحجامها ، اضافة الى انتاج السيارات المتحركة لنقل الدم ، اضافة الى مصنع متخصص في انتاج مواد التعقيم ، وهي تعد مميزة عالميا كونها لا تستخدم فيها مواد كيماوية بل طبيعية ، كما أن الشركة حصلت على شهادات الاعتماد من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع ، كما تم اعتماد المنتج لأغراض التعقيم في المستشفيات والمراكز الصحية .

واضاف أن المجموعة يعمل بها 15 ألف موظف داخل الدولة ، كما أنه تم الحد من انتشار ( كوفيد 19 ) ، من خلال المساهمة مع الجهات ذات الاختصاص ، عن طريق المبادرات الانسانية ، فتمت المشاركة في عمليات التعقيم بمختلف مناطق الدولة والمدارس بسيارات متخصصة تم تصميمها وتطويرها بصورة محكمة ، مبينا ان المجموعة تنتج سنويا 500 سيارة اسعاف بمختلف المواصفات ، كما انه تم تطويرها من خلال مواد بديلة ضد البكتريا في الارضيات ، اضافة الى تخصيص منظومة لعملية التعقيم تعتمد على الرش بالكحول بدرجة وكفاءة عاليتين .

كمامات

من جهته اكد شادي معالي مسئول المبيعات بهيلث كير برودكت لتصنيع الكمامات والمعقمات بالمنطقة الحمرية في مطار الشارقة الدولي والتي أنشئت قبل عام أنه يتم انتاج كافة المواد الاولية لتصنيع الكمامات في الامارات ما يدلل على تقدم الصناعة الاماراتية فيما يتعلق بالمنتجات الطبية ، كما يتم انتاج 150 ألف كمامة يوميا مختلفة ، منها بفلتر ومن غير فلتر وتلك التي تحوي 3 طبقات وبألوان متعددة ، كما يتم انتاج المواد الأولية ومواد التعقيم ، اضافة الى أجهزة الأكسجين وكاميرات قياس درجة الحرارة ، وكل ذلك من خلال المصنع بالمنطقة الحرة بمطار الشارقة .

حساسات

من جهته أكد علي محمد شيخ من شركة يوني كورد روباتيكس والتي تنتج وتبتكر العديد من الاجهزة التي تستخدم في المجالات الطبية في كثير من المستشفيات ، منها ابتكار ذراع آلي عبارة عن روبوت مزود بحساسات يساعد الصيدلي داخل الصيدلية في عملية صرف الأدوية للمرضى، اضافة الى تنظيم الأدوية ووضعها في الارفف المخصصة لها حسب الترتيب ، اضافة الى تصنيع طابعة ذكية ثلاثية الابعاد تساعد طلبة الجامعات الذين يدرسون الطب بمختلف تخصصاته في التعريف بأعضاء الجسم المختلفة والقلب مثال ، كما تم تصنيع روبوت عبارة عن رجل آلي يستخدم في المستشفيات لتعريف المرضى والزوار بأقسام المستشفيات المتعددة ، فيأخذ المعلومات بعد أن تم تزويده بحساسات تعمل بالذكاء الاصطناعي ، ثم يوجه الزائر أو المريض الى الجهة التي يريدها .

20 عاما

ويقول عماد السقا المدير والشريك في الامارات الصناعية للفلاتر انه تم البدء منذ 20 عاما في عملية انتاج المواد الطبية والفلاتر والتي يتم تركيبها في مختلف المستشفيات داخل الدولة لتنقية الهواء وفلترته من الغبار حتى تكون غرف العمليات والمرضى آمنة ، اضافة الى فلاتر تصنيع كبسولات الادوية بصورة آمنة ، كما أن صناعة الدواء صناعة دقيقة تتطلب دقة ومواصفات عالية ، وهو ما تعمل عليه الشركة ، مبينا ان الامارات تعد حاضنة لكافة الأنشطة الاقتصادية – خصوصا – تلك التي تنتج المواد الطبية أو تساهم في تصنيعها ، فيتم تصدير المنتجات الطبية الى كافة دول الخليج وافريقيا ، وهي ذات جودة عالية .



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز