«دفاع مدني عجمان» يطلق مبادرة «مطبخي الآمن»

المصدر: عجمان- وام

أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان مبادرة «مطبخي الآمن»، والتي تستهدف أصحاب المنازل والفلل السكنية في إمارة عجمان.

تسعى المبادرة إلى تأمين استخدام غاز الطبخ المنزلي، والحد من حوادث التسريب أو الانفجار من خلال تركيب نظام آمن ومتكامل للتمديدات، والكشف عن التسريب وجهاز القطع والإنذار، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركات الغاز المعتمدة لدى الإدارة.

وقالت الرائد نهى عبيد السوم، رئيس قسم الحماية الصناعية، إنه من أولوياتنا في عام 2021 تأمين نظام توصيلات غاز الطبخ المنزلي بالتعاون والتنسيق مع مجموعة من شركات الغاز العاملة بالإمارة، وتم دراسة النظام الحالي والتطوير عليه، حيث تم التوصل إلى نظام آمن وآلي للوقاية من مخاطر التسرب وكشف الخلل ومعالجته، ويقوم هذا النظام بإجراء اللازم فور حصول تسرب الغاز.

وأضافت أن النظام يتكون من مجموعة من الأجهزة المعتمدة لدى الدفاع المدني تشمل جهاز الكشف عن التسريب وجهاز قاطع يعمل ذاتياً وجهاز إنذار مباشر لتنبيه الساكنين مع اعتماد التمديدات النحاسية وهي أكثر أماناً واستدامة.

وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الوقائي لدى أفراد المجتمع حول كيفية تأمين استخدام غاز الطبخ والتعريف بكيفية التصرف الوقائي الأمثل في حالات التسرب من خلال إغلاق مصدر التسريب وتهوية المطبخ.

ودعت رئيس قسم الحماية الصناعية أصحاب المنازل للمشاركة في المبادرة والاطلاع على النظام والحرص على تركيبه واعتماده كنظام توصيل آمن في منازلهم، وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

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