3739 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال 3 أشهر في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

نفذت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، 3739 زيارة تفتيشية خلال الربع الأول لعام 2021، على المنشآت الغذائية، مصدرةً 475 إنذاراً، و139 مخالفة صحية، كما أوقفت 30 منشأة غير ملتزمة بالمتطلبات الصحية للنشاط، لتعديل وضعها الصحي، قبل إعادة مباشرة النشاط، لضمان التزام المنشآت بالقوانين واللوائح الصحية.

كما أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عن إكمال كافة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث ستعمل على تكثيف الحملات التفتيشية علي المنشآت الغذائية بالإمارة، وجميع منافذ البيع ومراكز التسوق والمطاعم والمطابخ الشعبية، ومصانع الأغذية ومحلات الحلويات والمخابز.

وأكد المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن دائرة البلدية تحرص بشكل دوري على التغطية الكاملة لكافة المنشآت الغذائية، وإخضاعها للرقابة والتفتيش المستمر طوال شهر رمضان الفضيل، والذي يشهد حركة دؤوبة على مدار الساعة، وزيادة لوتيرة النشاط التجاري، مبيناً أننا نسعى للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، وضمان توفير غذاء آمن وصحي للجميع بالإمارة.

وتابع الحوسني أن الدائرة تستند لكوادر مؤهلة لإدارة ومتابعة عمليات التفتيش والرقابة، وفق أفضل الممارسات والاعتمادات الدولية في مجال سلامة الغذاء، لضمان فعالية عمليات التفتيش، باستخدام أحدث الأنظمة وأجهزة التفتيش المتطورة، مبيناً أن الدائرة حصدت مواصفة الأيزو 17020، بمجال التفتيش والرقابة الغذائية، من مركز الإمارات للاعتماد الدولي عام 2020، بعد اجتياز كافة متطلبات المواصفة، والتي تعزز من كفاءة عمليات التفتيش، والاعتراف الدولي للدائرة.

وذكر أن الدائرة أصدرت التعميم رقم 02 لعام 2021، والخاص بالإجراءات الاحترازية للمنشآت الغذائية بشهر رمضان المبارك، للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، داعياً جميع المنشآت للالتزام بتلك الإجراءات بشكل مستمر، فالحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، مسؤولية مشتركة من الجميع.

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