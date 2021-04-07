شرطة رأس الخيمة تنقذ 9 أشخاص من عدة جنسيات علقوا بمنطقة «شحة»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نجح رجال البحث والإنقاذ بقسم جناح الجّو بشرطة رأس الخيمة، في إنقاذ 9 أشخاص من جنسيات مختلفة علقوا في منطقة «شحة» برأس الخيمة وبمساعدة بعض أهالي المنطقة خلال أسبوعين.

وقال العقيد طيّار سعيد راشد اليمّاحي رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة: ورد بلاغان إلى غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، أحدهما الأسبوع الماضي بوجود 4 أشخاص والبلاغ الجديد قبل يومين بوجود 5 أشخاص عالقين في منطقة شحة، خلال رحلتي تسلق جبلية في المنطقة، وفور ورود البلاغين، تحرك رجال قسم الإسعاف والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة، إلى موقع البلاغ.

وأضاف: نظراً لكونهم علقوا في قمة جبلية شاهقة وعرة في أعلى المنطقة، يصعب وصول سيارات الإسعاف لها، تمت الاستعانة بمروحية شرطة رأس الخيمة، حيث تولى رجال البحث والإنقاذ بقسم جناح الجّو، مهمة الوصول إلى أعلى قمة بالمنطقة، بواسطة مروحية شرطة رأس الخيمة، والعثور عليهم وتقديم الدعم اللازم لهم ونقلهم.

وناشد العقيد طيّار سعيد اليمّاحي، كافة أفراد الجمهور، عند ممارسة هوايات التسلق وغيرها من الأنشطة الرياضية، بضرورة تجنب ارتياد المناطق الوعرة في أعالي الجبال، وقمم المرتفعات، وغيرها من المناطق التي قد تشكل خطراً على حياة الإنسان، بسبب وعورة تضاريسها وصعوبة الوصول إليها، مؤكداً بأن شرطة رأس الخيمة، حريصة كل الحرص على تلبية نداءات الجمهور فور تلقي كافة البلاغات من المواطنين والمقيمين وزوّار الإمارة، حفاظاً على أمن وسلامة الأرواح وتعزيز الأمن والأمان مقدماً شكره الجزيل على تعاون بعض أهالي المناطق الجبلية على تعاونهم وحسهم الأمني العالي.

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