أنقذ طفلاً من الغرق بدراجة إطفاء في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كرّم العميد محمد عبدالله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، المساعد أول عادل حنحون من مرتب الإدارة لإسهامه في إنقاذ حياة طفل مواطن تعرّض للغرق بالقرب من مسجد بورسلي في رأس الخيمة.

وتعود تفاصيل الواقعة، خلال قيام المساعد أول عادل حنحون بمهمة أعمال الصيانة لدراجة الإطفاء المائية التابعة للإدارة في مياه الخور بجانب أبراج جلفار، وعندما علم بوجود بلاغ عن تعرض طفل للغرق، توجه على الفور على متن الدراجة لموقع الطفل، حيث نجح في انتشاله من داخل المياه وتسليمه لرجال الإنقاذ البحري بشرطة رأس الخيمة الذين هرعوا بدورهم للموقع للبحث عن الطفل وإنقاذه، وإجراء الكشف عليه للتأكد من صحته وسلامته.

وأكد العميد الزعابي أن مثل هذه المواقف البطولية تعكس أخلاق منتسبي وزارة الداخلية وحرصهم على بذل الغالي والرخيص في سبيل أمن المجتمع وسلامة أفراده، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام أفراد الدفاع المدني لبث روح التعاون من أجل توفير الأمن والأمان، والقيام بدورهم في عدم التردد أو التراجع عن تقديم المساعدة وإنقاذ الأرواح.

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