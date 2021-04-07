شرطة الشارقة تبدأ أولى فعالياتها احتفاء باليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أمس، حزمة متنوعة من الفعاليات المجتمعية والشرطية، والتي تستمر حتى 31 مارس 2022، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 «عام الخمسين».

وقد بدأت احتفالات شرطة الشارقة، عبر تقديم مجموعة من العروض والفعاليات المجتمعية والشرطية بكل أرجاء الإمارة، والتي تنوعت بعروض فريق «فرسان الإمارات» للاستعراضات الجوية، عبر ما قدموه من مهارات جوية للطائرات الحربية، ورسمهم للوحات فنية بألوان علم دولة الإمارات زينت سماء الإمارة الباسمة، والتي عبرت عن الولاء والانتماء للوطن، إلى جانب عروض للفرقة الموسيقية بشرطة بالشارقة، وتقديمها لمعزوفات موسيقية وطنية، وغيرها من الفعاليات، التي أقيمت احتفالاً بتلك المناسبة.

وقال اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة: «إننا في السادس من أبريل نحتفل باليوبيل الذهبي لمرور خمسين عاماً على تأسيس وزارة الداخلية، الذي تصادف مع الانطلاق الرسمي لعام الخمسين لتأسيس دولة الإمارات، من خلال إطلاق تلك الحزمة من الفعاليات المجتمعية والشرطية، التي تسلط الضوء على مسيرة الدولة في المجال الشرطي، وبهذه المناسبة نؤكد أننا لن ندخر جهداً لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، والمساهمة بشكل فعال في تنفيذ الخطط الموضوعة، وتطوير الأداء، ومواجهة التحديات، والعمل الدؤوب حفاظاً على مكتسبات الدولة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز