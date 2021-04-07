تعاون بين مركز لوتاه التقني ومعهد الاتحاد الثقافي

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

وقع مركز لوتاه التقني اتفاقية تعاون مع معهد الاتحاد الثقافي بدبي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بكلية دبي الطبية بحضور يعقوب الحمادي المدير التنفيذي لمركز لوتاه وَعَبَد الكريم سلمان صاحب ومؤسس معهد الاتحاد وسماح أبو عوف مدير التسويق بمعهد الاتحاد الثقافي، أول من أمس، وذلك إسهاماً في تقديم مبادرات تحمل حلولاً تدريبية متكاملة في مجالي التعليم والتقنية.

‎وأبدى يعقوب الحمادي سعادته بتوقيع الاتفاقية التي يقدم بموجبها مركز لوتاه التقني بمشاركة برامجه المهنية مع معهد الإتحاد الثقافي، وقال: بلا شك هذا الأمر سينعكس بصورة إيجابية على تحسين بيئة العمل، والمساهمة في تطوير المنظومة التدريبية والمهنية والثقافية في الدولة، وسيكون للاتفاقية مردودها الإيجابي على الطرفين والمجتمع؛ حيث إن لدينا 200 تخصص في شتى المجالات المهنية والإدارية والتكنولوجية وهو ما سيفتح أفاقاً للتعاون المستمر مستقبلاً.

‎وثمن الحمادي إدارة معهد الاتحاد الثقافي على مابذلته من جهود جبارة في تنمية وتقديم كل ماهو جديد في تأهيل جيل الشباب العربي في جميع التخصصات.



‎تميز

‎بدورها، شكرت سماح أبو عوف مديرة تسويق معهد الاتحاد، القائمين على مركز لوتاه التقني على كل ما قدموه من أجل إتمام تلك الاتفاقية، موضحة أن التعاون بين الطرفين سيكون خطوة أولى على طريق التميز والإبداع، بما يفيد المجتمع الأكاديمي والتقني ويفيد دولة الإمارات العربية المتحدة والتي اعتادت على تقديم الأفكار والرؤى التي تكفل لها التميز دوماً.



‎وأوضحت أبو عوف، أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً أكبر مع مركز لوتاه وذلك من خلال تنظيم المؤتمر الدولي العاشر للجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية والذي سيتم تنظيمه في دبي خلال شهر سبتمبر المقبل، وستحمل هذه النسخة اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم (طيب الله ثراه) وذلك تكريماً لما قدمه الراحل من مبادرات أثرت التعليم والجانب التقني على مدار سنوات طويلة.

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