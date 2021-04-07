«الصحة» توفر حقيبة طبية متكاملة لرعاية كبار المواطنين في منازلهم بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

وفرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حقيبة طبية تحتوي على أجهزة ومعدات طبية حديثة في مجال الرعاية الصحية الأولية، بهدف تعزيز الخدمات الصحية لكبار المواطنين في المنازل، وقامت إدارة الرعاية الصحية الأولية بمنطقة عجمان الطبية بتوزيع حقائب طبية متكاملة على مراكز الرعاية الصحية الأولية بعجمان.



وقالت الدكتورة فاطمة المرزوقي مدير الرعاية الصحية الأولية بمنطقة عجمان الطبية: ضمن جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع تم تجهيز حقيبة طبية متكاملة وتوزيعها على مراكز الرعاية الصحية الأولية بعجمان وشملت كلاً من مشيرف، الحميدية، مزيرع، المنامة، لافتة إلى أن الحقيبة مجهزة بأدوات طبية حديثة تشمل جهاز تخطيط قلب سريري، وأجهزة فحص العين والأذن والحرارة، وجهاز قياس ضغط الدم، وسماعة طبيب.

وذكرت أنه سيتم استخدامها من قبل الفريق الطبي في الزيارات المنزلية لكبار المواطنين، حيث تعد هذه الخدمة من الخدمات التي تركز عليها الوزارة من أجل تقديم الخدمات الصحية لكبار المواطنين المقعدين في منازلهم بدلاً من قيامهم بزيارة المراكز الصحية، بهدف توفير الرعاية الشاملة لهم خصوصاً في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا، وإبعادهم قدر الإمكان عن التعرض لهذا المرض، والحفاظ على صحتهم.

وأضافت «تضمّن برنامج زيارات المراكز الصحية بالإضافة إلى توزيع الحقائب الطبية عليهم القيام بتقديم شهادات تقدير وهدايا لكل مدير فني ومدير إداري بمراكز الرعاية الصحية الأولية، والفريق الطبي التابع للرعاية المنزلية لكبار المواطنين بمراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك تقديراً لجهودهم في استمرارية تقديم الخدمة وتوفير الدواء والمتابعة الصحية لكبار المواطنين في منازلهم، وتقديم خدمة التطعيم ضد (كوفيد19) لهم في أماكن إقامتهم».



برامج

من جانبها قالت الدكتورة ليديا الحايك منسق برنامج الرعاية المنزلية، يعد برنامج الزيارات المنزلية لكبار المواطنين من البرامج التي تركز عليها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث يقوم فريق متخصص يضم طبيباً وممرضاً وفني مختبر بزيارة المرضى في منازلهم وتقديم الرعاية الصحية لهم باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات، وأشارت الحايك إلى أن برنامج الزيارة يشمل قيام الممرض بأخذ العلامات الحيوية للمريض، في حين يقوم الطبيب بإجراء الكشف الطبي والاطلاع على الأدوية التي يتناولها، وكذلك الأمراض التي يعاني منها وتحديد الدواء اللازم له، كما يقوم فني المختبر بعمل التحاليل التي يطلبها الدكتور للمريض، وخلال الزيارة يتم تحديد المواعيد اللاحقة للزيارة وفق الاحتياجات الطبية للمريض وهي تتراوح بين شهر إلى ثلاثة شهور، ويتم إيصال الأدوية لهم.

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