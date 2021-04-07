إطلاق الدفعة الثانية من برنامج «مسرع الرعاية الصحية» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت «بلغ آند بلاي»، المنصة العالمية الأكبر للابتكار، ودائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، الدفعة الثانية من برنامج «مسرّع الرعاية الصحية» في أبوظبي والتي تستعد لاستقطاب شراكات جديدة تهدف إلى مواصلة التركيز على جهود التحول الرقمي لدعم الشركات الناشئة الاستثنائية في مجال التكنولوجيا التي تلبي احتياجات السوق الفعلية.

يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لوضع معايير جديدة لتطوير النظم والأسس الداعمة للتكنولوجيا من خلال شراكات هادفة تركز على الصناعة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على مستوى الإمارة، إلى جانب دعم تأسيس الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وتسريع نموها، وخصوصاً تلك التي من المحتمل أن تشهد توسعاً في عملياتها وتؤثر بشكل حقيقي على جودة وإمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وقال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي «فرضت جائحة (كوفيد19) تحديات غير مسبوقة على النظام الصحي العالمي، إلا أن القطاع الصحي في أبوظبي أظهر بوضوح مرونته وقدرته على التكيف مع الظروف وتطوير الابتكارات الحديثة وتسريع توفيرها في السوق بسرعة قياسية، وهو ما لمسناه من خلال برنامج «تحالف مكافحة كوفيد19» الذي هدف إلى استقطاب بعض أفضل الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم للتعاون في خوض المواجهة ضد الجائحة في جميع أنحاء المنطقة. وبما أن التحدي لا يزال قائماً، فإن مواصلة تعزيز قدرات منظومة الابتكار في القطاع هي عنصر أساسي لمواجهة الجائحة والاستعداد لمستقبل أفضل».



وقال حمد المحياس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان، «نحن فخورون بكوننا جزءاً من مبادرة تعزز الابتكار التكنولوجي لتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية في المستقبل. وتتمثل مهمتنا الأساسية في ضمان مستقبل صحي للأمة من خلال اعتماد حلول مبتكرة تدفع إلى الوصول المستدام إلى الرعاية الصحية الجيدة».



وقال عبد الله إبراهيم الأحمد، نائب الرئيس الأول للمبيعات الحكومية في شركة اتصالات: «نحن في شركة اتصالات ملتزمون بدعم القطاع الصحي، للحكومات أو المؤسسات على حد سواء، في رحلتها للتحول الرقمي. تمتلك اتصالات مجموعة كبيرة من منصات الرعاية الصحية الرقمية تنطوي على السجلات الصحية الإلكترونية السحابية والذكاء الصناعي في التصوير الطبي والرعاية الصحية والمراقبة عن بعد التي تهدف إلى تلبية احتياجات قطاع واسع من السوق من العيادات الصغيرة إلى المستشفيات الكبيرة».

تعاون

وقال مارك زورا، المدير الإقليمي لشركة فيليبس في منطقة الخليج وبلاد الشام، «نحن متحمسون للتعاون مع الشركاء الرئيسيين لرسم مستقبل نظام الرعاية الصحية في منطقتنا، الذي سيكون أكثر قوة ومرونة مما هو عليه اليوم».



وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، «تدخل الجهود الرامية لتعزيز وتيرة الابتكار في صميم رؤية أبوظبي لتكون الرائدة إقليمياً في قطاع الرعاية الصحية، وتمهد الطريق لموجة جديدة من الإبداع في مجال الرعاية الصحية».

وقال مجد أبو زنط، الرئيس التنفيذي بالإنابة في الشرقية المتحدة للخدمات الطبية: «تعمل الشرقية المتحدة للخدمات الطبية مع بلغ آند بلاي منذ أكثر من عام ونحن متحمسون للغاية للانضمام إلى هذه المبادرة التي تقودها دائرة الصحة أبوظبي وتمثيل مقدمي الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة والعمل عن كثب مع الشركات الناشئة العالمية والإقليمية لمواجهة أي تحديات، وتقديم خدمات رعاية صحية فائقة ورقمية لمرضانا في كافة منشآتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال وشبكة مراكز هيلث بلاس التخصصية ومراكز هيلث بلاس للإخصاب ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي».

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