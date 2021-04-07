ضوابط إقامة الصلاة في مساجد دبي برمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

بتوجيهات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي، الهادفة لحماية صحة وسلامة المجتمع، أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن مجموعة من الضوابط العامة لإقامة الصلاة في المساجد، والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها خلال شهر رمضان المبارك.

كما دعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، المصلين على ضرورة الامتناع تماماً عن المصافحة باليد أو بأي شكل من الأشكال المخالفة لشرط التباعد الاجتماعي، والالتزام بالملصقات الموضحة لأماكن المصلين والحفاظ على المسافة المعتمدة بين كل مصل وآخر مع ضرورة عدم التجمع.

وستعمل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على تقييم الوضع بالنسبة لصلاة القيام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وفق التعليمات التي ستصدر عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، في حين تم إيقاف تنظيم الخيم الرمضانية وخيم التبرعات والإفطار وموائد الإفطار.

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