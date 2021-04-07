القرية العالمية تشارف على الانتهاء من تطعيم شركائها

المصدر: دبي - البيان

كشفت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في الإمارات والمنطقة، عن أحدث إنجازاتها في إطار الجهود المبذولة، لضمان صحة الجميع، والتصدّي لجائحة كوفيد 19. فبعد إعلانها عن تحقيق هدفها المتمثل بتطعيم جميع كوادر موظفيها، تقترب القرية العالمية حالياً، من هدفها بضمان حصول كوادر شركائها على التطعيم ضد فيروس «كورونا» المستجد، بنسبة 100 ٪، ما يشكل دليلاً على التزام الجميع في الوجهة، بحماية كل فرد من أفراد أسرة القرية العالمية وضيوفها.



وقالت خديجة خليفة مديرة إدارة أول للشؤون التجارية والرعاية في القرية العالمية: «نفخر في القرية العالمية، بدعمنا لبرنامج التطعيم الوطني لدولة الإمارات، والمساعدة في حماية صحة وسلامة كوادر شركائنا، الذين نتعاون معهم في الموسم الخامس والعشرين، والذين يتجاوز عددهم الـ 4000 موظف، من أكثر من 80 جنسية وعائلاتهم، الأمر الذي انعكس بالجهود الجبارة التي بذلها الجميع في برنامج التطعيم الخاص بالشركاء. نتوجه بالشكر والامتنان لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ساهمت في جعل هذا الأمر ممكناً، والشكر موصول أيضاً لكل شخص ساهم في إنجاح البرنامج».

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