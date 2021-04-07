"صحة دبي" تحصل على شهادة دولية للعمل الآمن أثناء جائحة كوفيد19

المصدر: وام

حصلت هيئة الصحة بدبي على الشهادة الدولية "ISO/PAS 45005:2020 " للعمل الآمن أثناء جائحة " كوفيد-19 " الصادرة عن معهد المعايير البريطانية "BSI " لتكون الهيئة أول مؤسسة تحصل على هذه الشهادة الدولية.

وتأتي هذه الشهادة ضمن جهود الهيئة للمحافظة على صحة الموظفين والمتعاملين خلال الجائحة وتماشياً مع إطار المرونة المؤسسية، وتبني الممارسات المستحدثة لضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة المؤسسية، كما عززت الشهادة فعالية إجراءات الحماية من خلال استحداث منهجيات متخصصة في التصدي لفيروس " كوفيد-19 ".

وقال سعادة عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي لدى تسلمه الشهادة الدولية بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة - إن الجهود التي بذلتها الهيئة في مواجهة جائحة " كوفيد-19 " تمثل تعزيزا لمجمل ما أنجزته وحققته دولة الإمارات في هذا الجانب الذي تفوقت فيه الدولة عالميا وقدمت من خلاله نموذجا يحتذى به في التعامل مع الحالات الطارئة والأزمات.

وأضاف أن الشهادة هي ثمرة تفاني خط الدفاع الأول الذي واجه بكل مسؤولية وأمانة هذه الجائحة ونتيجة للتعاون المشترك بين قطاعات وإدارات "صحة دبي" من جهة وبين الهيئة وجميع الأطراف المعنية من جهة أخرى والتي حرصت على توفير مناخ العمل الآمن لخط الدفاع الأول وتمكين المنتسبين له من أداء دورهم ورسالتهم النبيلة تجاه المجتمع والمحافظة على أفراده.

وثمن الكتبي العطاء الجزيل الذي قدمته وتقدمه الكوادر الطبية والتمريضية والجهات الشرطية والأمنية والمجتمعية .

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