افتتاح مسجد "ذو النورين" الجديد في "قرية جميرا سيركل"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة "نخيل" للتطوير العقاري، اليوم، عن افتتاح يوم غد الخميس، مسجد "ذو النورين" الجديد الذي يستوعب ما يصل إلى 300 مصلٍ، ويقع بجوار "سيركل مول" ضمن "قرية جميرا سيركل".

ويتزامن افتتاح المسجد الجديد مع الافتتاح التجريبي لـ"سيركل مول"، الذي يقع بالمنطقة رقم 11 ضمن "قرية جميرا سيركل"، ويعتبر ثالث المساجد التي يتم افتتاحها في المجتمع السكني، مع أربعة مساجد أخرى مزمع إنشاؤها.

تم تصميم المسجد ليعكس الطراز الأندلسي المعاصر، ويحتوي على مصلى للنساء أيضاً، ويقع على الجانب الشمالي الشرقي من المجتمع السكني، بالقرب من مئات المساكن، حيث يمكن الوصول إليه بسهولة من شارع حصة. كما يضم المسجد مواقف مخصصة للسيارات مع إمكانية الوصول إليه مباشرة من مواقف السيارات بالطابق السفلي في "سيركل مول".

ويشار إلى أنه في العام الماضي، تم افتتاح أول المساجد في "قرية جميرا سيركل"، مسجد "فاطمة سيد محمد يوسف شرف"، في المنطقة رقم 13، بالإضافة إلى مسجد "صالح بن لاحج" في المنطقة رقم 10، والذي حظي كلاهما بترحيب واسع وإشادة كبيرة من المقيمين.

والجدير بالذكر أن عدد المقيمين حالياً في مجتمع "قرية جميرا سيركل" يبلغ 95 ألف نسمة، حيث قامت شركة "نخيل" بإنجاز وتسليم أكثر من 700 فيلا و33 حديقة بمناظر طبيعية و"سيركل مول"، بالإضافة إلى أكثر من 440 من المشاريع التجارية والسكنية والضيافة التي يطورها مستثمرين آخرين في المجتمع إما تم إنجازها أو هي قيد الإنشاء.

كما يتم التخطيط لإنشاء ثلاثة مساجد في مجتمع "قرية جميرا تراينجل" المجاور.

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