منصور بن زايد: عاشت إماراتنا وعاشت السواعد والعقول المنتجة

المصدر: (دبي - البيان)

أشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ببدء مراحل تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية للإنتاج التجاري.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في تدوينة عبر حسابه في «تويتر» أمس: «بشائر خير وبركة، أن يبدأ اليوم التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية. إنها واحدة من الإنجازات التأسيسية للعبور نحو الخمسين عاماً القادمة من عمر دولتنا المديد.. عاشت إماراتنا، وعاشت السواعد والعقول الإماراتية المنتجة».

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