سلطان بن خليفة: إنجاز يعكس الاستعداد التام للمرحلة المقبلة

المصدر: (أبوظبي - وام)

أشاد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، بالإنجاز التاريخي الذي حققته دولة الإمارات، ببدء مراحل تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية للإنتاج التجاري، في أول أيام «عام الخمسين»، ليعكس الاستعداد التام للمرحلة المقبلة من مسيرة الإمارات التنموية، مهنئاً القيادة الرشيدة بهذا الإنجاز.

وأكد سموه أن الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو الخمسين سنة القادمة لتعزيز مسيرتها التنموية الرائدة من خلال تنفيذ المشاريع الكبرى الرامية لتنويع وتأمين مصادر الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة الصديقة للبيئة في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وثمّن سموه إنجاز الإمارات باعتماده على جهود الكوادر المواطنة، الأمر الذي يؤكد أن الدولة ماضية نحو تحقيق رؤيتها الطموحة والرائدة بكل عزيمة وقوة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز