هزاع بن زايد: عمار يا إمارات الخير والمجد

المصدر: (دبي - البيان)

بارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدء التشغيل التجاري لـ«براكة» أولى محطات الطاقة النووية السلمية في العالم العربي.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «نبارك لرئيس الدولة حفظه الله والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد وشعب الإمارات بهذا الإنجاز التاريخي.. الحلم اليوم أصبح حقيقة، ورؤية القيادة الحكيمة وجهود مئات الشباب الإماراتي، توجت بدخول أول ميجاوات من أول محطة نووية عربية في شبكة الكهرباء.. عمار يا إمارات الخير والمجد».

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